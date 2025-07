Ваші найпотаємніші діалоги з ChatGPT тепер прочитає New York Times, навіть якщо ви їх видалили

Ще з 2023 року триває гучна справа між виданням The New York Times і компанією OpenAI. Журналісти звинувачують розробників у тому, що вони вкрали захищені авторським правом тексти для навчання своєї мовної моделі GPT. Тепер федеральний суд зобов’язав OpenAI зберігати всі розмови, навіть ті, що були видалені.

Таким чином мільярди особистих чатів, у яких люди ділилися приватною інформацією, можуть стати частиною судового розгляду, в рамках якого адвокати читатимуть ваші запитання та відповіді ШІ, щоб знайти докази використання матеріалів The New York Times. Це порушує серйозні питання навколо конфіденційності й захисту даних, пише 24 Канал з посиланням на The Hill.

Якими будуть наслідки цього судового рішення?

The New York Times – багатопрофільне видання, яке пише на різні теми. Там з'являються політичні новини, дописи про бізнес, психологію, їжу, мистецтво, технології, клімат, здоров'я та інше. Таким чином перелік тем у ваших розмовах, до яких могли залучатися матеріали The New York Times, є дуже широким. Якщо ви колись скаржилися штучному інтелекту на проблеми в стосунках, чи описували проблеми зі здоров'ям, чи рахували ваші фінанси, чи в деталях описували свої депресивні епізоди – у кожному з цих випадків відповіді могли формуватися на основі матеріалів видання. Таким чином юристи газети зможуть переглянути всі ці розмови, щоб знайти докази. Ба більше, вони, ймовірно, зачитають все це прямо в залі суду.

Користувачі довіряли платформі, спираючись на обіцянки OpenAI про можливість повного видалення даних. Проте суддя Сідні Стейн підтвердив, що збереження даних є "допустимим кроком", оскільки деякі користувачі нібито могли видаляти чати через побоювання щодо порушення авторських прав. Суд також зазначив, що це рішення не суперечить політиці конфіденційності OpenAI, яка дозволяє зберігати дані для виконання юридичних зобов’язань.

Цей випадок викликав обурення серед експертів із захисту даних. Вони попереджають, що подібний прецедент може відкрити двері для масового стеження, адже аналогічна логіка може бути застосована до інших сервісів, таких як пошукові запити в Google чи приватні повідомлення в месенджерах. Особливо тривожним є те, що самі користувачі не мали можливості вплинути на рішення суду. Один із них намагався оскаржити наказ, але його звернення було відхилене як "несвоєчасне".

Наразі конфіденційність мільйонів користувачів ChatGPT опинилася під загрозою, адже їхні приватні розмови можуть бути використані в корпоративному спорі, на який вони не мають жодного впливу.

Це рішення ставить під сумнів базові принципи захисту даних і викликає питання про те, чи можуть технологічні компанії гарантувати безпеку особистої інформації в умовах юридичних конфліктів.

Навіть журналісти виступають проти

Цікаво, що журналісти видання The Hill критикують поведінку й позицію своїх колег із New York Times.

"Ми сподіваємося, що Times відмовиться від своєї приголомшливої позиції. Це газета, яка отримала Пулітцерівську премію за викриття прослуховування телефонних розмов у часи Буша. Газета, яка частково побудувала свій бренд на викритті масового стеження. Однак тепер вона вимагає створення найбільшої бази даних стеження в історії – бази даних, про яку Національне агентство безпеки могло тільки мріяти – і все це для того, щоб виграти справу про авторські права. Тепер, на наступному етапі цього судового процесу, юристи Times почнуть переглядати приватні чати користувачів – без їхнього відома та згоди", – пишуть автори статті The Hill.

Вони додають, що питання про те, чи порушила OpenAI авторські права Times, дійсно повинен вирішувати суд. Але вирішення цього спору не повинно коштувати мільйонам людей їхньої приватності. Те, що Times називає "доказами", мільйони називають "таємницями", переконані журналісти.