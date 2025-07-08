GPT-5: Об’єднання найкращого в одній моделі

OpenAI вкотре підтверджує розробку GPT-5, яка стане наступним кроком у розвитку її технологій. Ця модель об’єднає досягнення серії "o", що відповідає за логічні міркування, та серії GPT, яка відзначається мультимодальними можливостями. За словами компанії, це буде справжній прорив, що поєднає сильні сторони обох напрямів. Очікується, що GPT-5 вийде влітку 2025 року, як раніше зазначив Сем Альтман, генеральний директор компанії, пише 24 Канал з посиланням на BleepingComputer.

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Крім того, GPT-5 має покращити всі існуючі функції моделей OpenAI, зменшивши необхідність перемикання між різними версіями. Це означає, що користувачі отримають більш універсальний інструмент для роботи з текстом, зображеннями та іншими типами даних.

Новий інструмент у стилі Operator для автоматизації

Нещодавні витоки інформації також вказують на те, що ChatGPT може отримати функцію, схожу на інструмент Operator, який дозволяє штучному інтелекту автономно виконувати дії у браузері чи ізольованому середовищі.

У коді додатка для Android знайдено згадки про дії на кшталт "клацання", "перетягування" та "введення тексту", а також про доступ до API та документації. Це може означати, що ChatGPT отримає можливість виконувати складні завдання, наприклад, взаємодіяти з веб-сайтами чи програмами, від імені користувача.

Поки що ця функція, ймовірно, буде доступна лише в закритій бета-версії.

Deep Research: нові інтеграції для глибоких досліджень

OpenAI тестує нові інтеграції для функції Deep Research, яка автоматизує дослідницьку роботу. Зокрема, з’явилися згадки про підключення до Slack, що дозволить ChatGPT аналізувати повідомлення з цієї платформи для використання в контексті досліджень. Це може бути корисно для організацій, які хочуть інтегрувати внутрішні дані у процеси аналізу.

Також додано підтримку Canva та інших сервісів, що розширює можливості інструменту.

OpenAI наголошує, що при увімкненому режимі конфіденційності дані користувачів не використовуються для навчання моделей.

Study Together: революція у навчанні

Однією з найцікавіших новинок є режим "Study Together", який тестується для студентів та освітян. Ця функція може дозволити користувачам запрошувати друзів для спільного навчання або використовувати ChatGPT як віртуального наставника.

За відгуками тестувальників, режим передбачає інтерактивний підхід: штучний інтелект ставить запитання, перевіряє відповіді та адаптує пояснення залежно від потреб користувача.

Хоча функція ще не активна, її поява може змінити підхід до підготовки до іспитів та навчання загалом.