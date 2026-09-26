Новая функция ChatGPT: как создать уникальные стикеры для ваших мессенджеров

Привычные стикеры в мессенджерах давно стали повседневностью, однако теперь искусственный интеллект предлагает создавать собственные уникальные варианты. Новые возможности ChatGPT позволяют легко превращать обычные фотографии в яркие стикеры для повседневного общения с друзьями.

Как создать собственные стикеры с помощью искусственного интеллекта

Компания OpenAI добавила специальный инструмент для создания стикеров в генератор изображений в мобильном приложении ChatGPT для iOS и Android. Ранее пользователи Apple могли вырезать стикеры из своих фотографий, но возможности настройки были ограниченными. Теперь искусственный интеллект генерирует сразу девять уникальных вариантов на основе выбранного стиля, эмодзи и исходного снимка, пишет 24 Канал.

Пошаговая инструкция по созданию и редактированию

Для создания стикеров в приложении необходимо открыть боковое меню, перейти в раздел изображений и на вкладке трендов выбрать стикеры.

После этого следует выбрать желаемый стиль, фото в качестве источника и набор эмодзи, которые будут определять работу алгоритма.

Полученный результат можно легко отправить в iMessage или WhatsApp с помощью кнопки добавления в чаты или же скачать на смартфон, чтобы добавить стикеры в свою коллекцию в Telegram.

Если созданные варианты не оправдали ожиданий, их можно отредактировать прямо в приложении. Достаточно нажать на любой стикер, выбрать пункт редактирования и описать желаемые изменения в текстовом поле.

Также на этапе выбора фото и стиля можно написать дополнительный собственный текстовый запрос для более точного сохранения деталей оригинального фото (например, попросить не добавлять к стикеру соответствующий эмодзи) или полностью перезапустить процесс генерации.

Пользователям следует учитывать суточные и недельные лимиты использования ChatGPT. Каждая генерация стикеров засчитывается в общий лимит учетной записи, поэтому владельцам бесплатных профилей иногда придется ждать обновления квоты.