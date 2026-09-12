На пороге будущего: все рекорды, установленные роботами на Всемирных играх гуманоидов в Китае

В Пекине завершились Всемирные игры человекоподобных роботов 2026 года, на которых "железные атлеты" превзошли легендарные достижения человечества. Хотя эти результаты не будут внесены в официальные спортивные реестры, они продемонстрировали стремительный скачок технологий, который приближает нас к эпохе роботов.

Железные рекорды в Пекине

Масштабное пятидневное мероприятие проходило с 22 по 26 августа на Национальном конькобежном овале в Пекине и собрало 2056 роботов из 666 команд, представлявших 16 стран мира. Помимо традиционных беговых дисциплин, андроиды соревновались в футболе, боевых искусствах, а также выполняли практические задания по логистике на складах, сборке деталей на заводах и подзарядке, пишет 24 Канал.

Как робот обогнал Усейна Болта

Пекинский инновационный центр человекоподобных роботов создал модель Tiangong Ultra, которая стала настоящей звездой соревнований. На дистанции 100 метров этот железный спринтер сначала показал время 9,39 секунды, затем улучшил его до 8,86 секунды во время квалификации, а в финале продемонстрировал невероятные 8,64 секунды. Это на целых 0,94 секунды быстрее, чем легендарный мировой рекорд Усейна Болта, который вот установил в 2009 году на Чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине.

Триумф на длинных дистанциях

Однако на этом разработчики не остановились, и тот же Tiangong Ultra преодолел дистанцию 400 метров за 38,15 секунды, что почти на 5 секунд быстрее мирового рекорда Уэйда ван Никерка на Олимпиаде в Рио в 2016 году.

Впоследствии этот робот совершил хет-трик, завоевав золото на дистанции 1500 метров с результатом 2 минуты и 21,6 секунды. Он превзошел легендарный рекорд марокканца Хишама Эль-Герружа, который в 1998 году в Риме пробежал эту дистанцию за 3 минуты и 26 секунд.

Следующие два робота с результатами 2 минуты и 30,00 секунд и 2 минуты и 30,22 секунд также превзошли человеческий ориентир.

Прыжки выше головы

Еще одним сенсационным результатом стали прыжки в высоту с места. Робот компании X-Humanoid преодолел планку на высоте 2,88 метра. Это существенный прогресс по сравнению с первыми играми 2025 года, где лучший показатель составлял всего 0,95 метра. Кубинский прыгун Хавьер Сотомайор в 1993 году преодолел 2,45 метра, но с разбега и с помощью техники Fosbury flop. Робот же прыгал с места, что предполагает совершенно иную механику. Обычно прыжок с разбега выше и сложнее для человека, ведь при этом он преобразует горизонтальную скорость в высоту.

Цена триумфа и скрытые недостатки

Эксперты отмечают, что такие невероятные показатели являются результатом узкой специализации.

На мой взгляд, железные атлеты установили эти мировые рекорды благодаря принципу, согласно которому лучшая деталь – это ее отсутствие, преимущественно за счет механической оптимизации для чрезвычайно качественного выполнения одной конкретной задачи,

– прокомментировал руководитель отдела исследований робототехники в инвестиционном фонде RoboStrategy Скотт Уолтер.

Для увеличения скорости инженеры убрали лишние подвижные детали в руках, бедрах и лодыжках, что существенно снизило вес конструкции. Но это ограничило универсальность роботов.

Роботы по-прежнему едва напоминают людей и способны только ускоряться по прямой линии, они не могут остановиться без столкновения или бежать по кривой для замедления,

– добавил Скотт Уолтер.

Из-за отсутствия рук некоторые железные атлеты не смогли принять участие в эстафете, а после финиша в других соревнованиях они не могли самостоятельно стоять на пьедестале. Во время соревнований машины часто падали, врезались в барьеры и даже загорались.

Впереди настоящий экзамен

Более 40 процентов соревнований требовали от машин полной автономности. Но главным вызовом остается даже не это, и не скорость, а мелкая моторика и умение реагировать на непредвиденные ситуации.

Теперь разработчики планируют покорить десятиборье как комплексный экзамен для техники. Попытки установить этот рекорд ожидаются уже в следующем году. Параллельно человекоподобные машины продолжают осваивать практические бытовые и производственные навыки.