Газ, материя или энергия: чем на самом деле является огонь и почему на Земле это явление уникально

Огонь сопровождает человечество с древнейших времен. Он согревал наших предков, помогал готовить пищу, защищал от хищников и объединял племена вокруг вечернего костра. Сегодня он остается неотъемлемой частью нашей жизни. Но что же такое огонь на самом деле? Ответ на этот вопрос способен удивить.

Что делает огонь таким особенным?

Чтобы разжечь огонь, нужны три компонента: топливо, кислород и начальная энергия активации – искра или источник тепла. Это называют "треугольником огня". Для лесного пожара топливом служит органическое вещество, например древесина. Кислород есть в воздухе, а энергия активации может поступать от молнии или человеческой деятельности.

Если убрать один из компонентов, огонь погаснет. Вода гасит пламя, забирая тепло и превращаясь в пар, который вытесняет воздух. Топливо может сгореть полностью или быть удаленным заблаговременно с помощью контролируемых выжиганий.

Основными продуктами горения являются энергия, углекислый газ и водяной пар. Когда топлива больше, чем кислорода, образуется сажа – мелкие частицы углерода, не сгоревшие полностью. Именно раскаленная сажа создает то желто-оранжевое свечение, которое мы видим как пламя. Тепло от огня – это энергия, излучаемая наружу. Горячие газы поднимаются вверх, потому что они менее плотные чем холодный воздух, неся с собой частицы сажи.

Пламя на самом деле достигает гораздо выше, чем мы видим. Когда сажа поднимается и охлаждается, она излучает свет в невидимом для нас инфракрасном спектре.



Чем является огонь / Фото Unsplash

Так чем же является огонь? Он явно не жидкость и не твердое тело. Пламя содержит горячие газы, но существует только во время горения – его невозможно собрать в сосуд, как углекислый газ или водяной пар. Так что, огонь – это не газ.

Плазма тоже не подходит. Плазма – это чрезвычайно горячее вещество, в котором атомы теряют электроны и образуют "суп" из заряженных частиц, способен проводить электричество и реагировать на магнитное поле. В горячих зонах интенсивных пожаров могут возникать участки слабой плазмы, но огонь в целом не ведет себя как плазма.

На самом деле огонь – это вообще не материя. Огонь – это процесс, химическая реакция, которая называется горением.

Огонь во Вселенной

Газы и плазма есть везде во Вселенной. Звезды, в частности наше Солнце, состоят преимущественно из плазмы. Но огонь в привычном для нас виде – с видимым пламенем, питающийся кислородом – существует только на Земле. По крайней мере так можно говорить до тех пор, пока мы не найдем планету с похожими к нашим условиями.

Причина в том, что стабильные запасы кислорода являются побочным продуктом жизни. А мы пока не знаем ни одного другого мира, где бы она существовала.