Как люди без опыта программирования создают приложения с помощью ИИ

Инструмент Claude Code от стартапа Anthropic быстро набирает популярность среди людей без технического бэкграунда. Благодаря генерации кода по текстовым подсказкам пользователи создают сайты, приложения и сервисы без классического обучения программированию.

Claude Code – это один из новых ИИ-инструментов для программирования, который позволяет создавать полноценные цифровые продукты с помощью обычных текстовых запросов. Anthropic представила его в мае, а за последние недели сервис продемонстрировал резкий рост популярности. Компания связывает это с тем, что пользователи имели больше времени для экспериментов во время праздников. Об этом рассказывает New York Times.

Как люди используют Claude Code на практике?

Инструмент работает по модели подписки стоимостью от 20 до 200 долларов в месяц и стал частью тренда, известного как vibecoding – когда люди без опыта в ИТ создают собственные программы и приложения.

Среди пользователей – помощник директора школы из Австралии, который разработал программу для сортировки детской одежды с помощью камеры, и фотограф из Нью-Йорка, который за день создал интерактивный сайт с картой города. Прокурор из США собрал мобильное приложение для экстренных оповещений, а преподавательница финансов – симулятор биржевых торгов для студентов.

Как пишет Wired, также Claude Code используют в малом бизнесе. Владелец сварочной компании создал персонального ИИ-помощника для работы с календарем, электронной почтой и учетом заказов. Все пользователи отмечают, что раньше такие проекты казались слишком сложными или дорогими для реализации без команды разработчиков.