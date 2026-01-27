Як люди без досвіду програмування створюють застосунки за допомогою ШІ
- Claude Code від стартапу Anthropic дозволяє створювати цифрові продукти за допомогою текстових запитів, що стало популярним серед людей без технічного досвіду.
- Інструмент використовується у різних галузях, від освіти до малого бізнесу, і за місячну підписку від 20 до 200 доларів дозволяє реалізувати проєкти, які раніше здавалися складними або дорогими.
Інструмент Claude Code від стартапу Anthropic швидко набирає популярність серед людей без технічного бекграунду. Завдяки генерації коду за текстовими підказками користувачі створюють сайти, застосунки й сервіси без класичного навчання програмуванню.
Claude Code – це один із нових ШІ-інструментів для програмування, який дозволяє створювати повноцінні цифрові продукти за допомогою звичайних текстових запитів. Anthropic представила його у травні, а за останні тижні сервіс продемонстрував різке зростання популярності. Компанія пов’язує це з тим, що користувачі мали більше часу для експериментів під час свят. Про це розповідає New York Times.
Як люди використовують Claude Code на практиці?
Інструмент працює за моделлю підписки вартістю від 20 до 200 доларів на місяць і став частиною тренду, відомого як vibecoding – коли люди без досвіду в ІТ створюють власні програми та застосунки.
Серед користувачів – помічник директора школи з Австралії, який розробив програму для сортування дитячого одягу за допомогою камери, та фотограф із Нью-Йорка, який за день створив інтерактивний сайт із картою міста. Прокурор зі США зібрав мобільний застосунок для екстрених сповіщень, а викладачка фінансів – симулятор біржових торгів для студентів.
Як пише Wired, також Claude Code використовують у малому бізнесі. Власник зварювальної компанії створив персонального ШІ-помічника для роботи з календарем, електронною поштою та обліком замовлень. Усі користувачі зазначають, що раніше такі проєкти здавалися надто складними або дорогими для реалізації без команди розробників.