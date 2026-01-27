Claude Code – це один із нових ШІ-інструментів для програмування, який дозволяє створювати повноцінні цифрові продукти за допомогою звичайних текстових запитів. Anthropic представила його у травні, а за останні тижні сервіс продемонстрував різке зростання популярності. Компанія пов’язує це з тим, що користувачі мали більше часу для експериментів під час свят. Про це розповідає New York Times.

Як люди використовують Claude Code на практиці?

Інструмент працює за моделлю підписки вартістю від 20 до 200 доларів на місяць і став частиною тренду, відомого як vibecoding – коли люди без досвіду в ІТ створюють власні програми та застосунки.

Серед користувачів – помічник директора школи з Австралії, який розробив програму для сортування дитячого одягу за допомогою камери, та фотограф із Нью-Йорка, який за день створив інтерактивний сайт із картою міста. Прокурор зі США зібрав мобільний застосунок для екстрених сповіщень, а викладачка фінансів – симулятор біржових торгів для студентів.

Як пише Wired, також Claude Code використовують у малому бізнесі. Власник зварювальної компанії створив персонального ШІ-помічника для роботи з календарем, електронною поштою та обліком замовлень. Усі користувачі зазначають, що раніше такі проєкти здавалися надто складними або дорогими для реалізації без команди розробників.