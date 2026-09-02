Anthropic выпустила еще более мощные версии Claude Fable и Mythos, но сделала их более доступными

Компания Anthropic представила обновленные версии Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1. Новое поколение работает значительно быстрее и демонстрирует лучшие результаты. Разработчики также существенно снизили стоимость их использования для конечных пользователей.

Более доступная альтернатива для сложных задач

Новые модели появились всего через три месяца после выхода оригинальной версии Fable 5, пишет Neowin. Главным преимуществом обновления стало радикальное снижение финансовых затрат. Специалисты оптимизировали систему и снизили цену за считывание кэша на 75%.

Ранее этот тариф составлял 25 центов за 1 миллион токенов.

В то же время стандартная стоимость обычных входных токенов осталась на уровне 10 долларов за 1 миллион, а выходных – 50 долларов за 1 миллион.

Считывание кеша происходит тогда, когда система повторно использует уже обработанный контекст. Это критически важно для кодинг-ассистентов, которые постоянно обращаются к одной базе кода. В итоге средняя экономия для типовых задач составляет около 25 процентов, а для сложных процессов выгода достигает даже 45 процентов.

Claude Fable 5.1 устанавливает новый стандарт в программировании, интеллектуальном труде и решении долгосрочных задач,

– прокомментировали в Anthropic.

Поиск редких ошибок и более гибкие правила

Новый ИИ старается избегать упрощений, которые ухудшают качество кода. Например, во время тестирования инвестиционной компанией Millennium обновленная модель смогла самостоятельно выявить причину редкого сбоя во внутренней системе. Специалисты компании вместе с другими нейросетями не могли объяснить эту ошибку в течение нескольких лет.

Разработчики также существенно улучшили результаты тестов. В тесте Terminal-Bench 4.0 показатели выросли с 42 до 55,8 процента, а в Terminal-Bench-Science результаты вообще удвоились и достигли 52,6 процента.



Результаты тестов Claude Fable 5.1 / Скриншот 24 Канала / Графика Anthropic

Несмотря на высокую мощность, компания ослабила некоторые ограничения из-за ранее высказанной критики. Обновленный ИИ теперь умеет самостоятельно искать уязвимости в программном обеспечении, что облегчит работу специалистам по кибербезопасности. Но компания, конечно же, не забыла о мерах предосторожности.

Напомним, в своей основе Fable и Mythos – это одна и та же модель, но с разными уровнями безопасности. Если первая предназначена для широкого потребителя в интернете и поэтому имеет много ограничений, то вторая поставляется без них только проверенным профессионалам в таких чувствительных сферах, как кибербезопасность или биология, по специальному контролируемому доступу.

Разработчики открыли доступ к обычной версии Fable 5.1 через облачные платформы Google Cloud и Microsoft Azure. В то же время специальную версию Mythos 5.1 компания и в дальнейшем будет предлагать только партнерам для проведения деликатных исследований.