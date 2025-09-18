Пошло не по плану: Марк Цукерберг дважды оконфузился во время презентации AI-очков от Meta
- Марк Цукерберг во время презентации Meta AI-очков столкнулся с техническими сбоями, когда AI не смог предоставить четкую инструкцию, а система жестов не сработала.
- Несмотря на технические трудности, аудитория поддержала событие, а акции Meta поднялись на полпроцента после презентации.
На ежегодной конференции Meta Connect Марк Цукерберг представил обновленные смарт-очки Ray-Ban, спортивную модель с Oakley, нейронный браслет и новинку - Ray-Ban Display со встроенным дисплеем. Однако главный акцент мероприятия - демонстрации возможностей устройств в реальном времени - дважды пошли не по плану.
Марк Цукерберг сам вышел на сцену, чтобы представить основные функции Ray-Ban Meta Display. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную презентацию Meta.
Первая неудача
Для показа обновленных Ray-Ban Meta Display Цукерберг пригласил на сцену кулинарного блогера Джека Мансузо. Тот попросил AI помочь приготовить соус для стейка. Но вместо четкой инструкции, система несколько раз повторяла шаг о смешивании ингредиентов и проигнорировала уточнения пользователя. Ситуацию списали на проблемы с Wi-Fi, а публика поддержала аплодисментами.
Вторая неудача
Не менее неловкой получилась демонстрация видеозвонков на Ray-Ban Display. Когда Цукерберг попытался принять видеозвонок от CTO Meta Эндрю Босворта с помощью жестов, система не сработала. Пришлось спасать ситуацию вручную.
Этот Wi-Fi просто ужасен,
– пошутил Босворт.
Но он также признал, что команде придется разобраться с этой проблемой.
Несмотря на технические сбои, настроения аудитории остались положительными. Акции Meta даже поднялись на полпроцента после презентации.
Что известно о новых устройствах от Meta?
Meta представила смарт-очки Ray-Ban со встроенным дисплеем, камерой на 12 МП и браслетом с сенсорами жестов, цена – 799 долларов. Также компания обновила линейку Ray-Ban Meta (Gen 2) и вместе с Oakley выпустила спортивные очки Oakley Meta Vanguard и анонсировала VR-новинки, как Hyperscape и Horizon TV.
Ray-Ban Display – это первые очки Meta со встроенным дисплеем, который показывает оповещения и навигацию прямо перед глазами пользователя. Они также имеют голосовой ассистент и камеру. Нейронный браслет позволяет управлять устройствами с помощью микрожестов.