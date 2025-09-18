На щорічній конференції Meta Connect Марк Цукерберг представив оновлені смарт-окуляри Ray-Ban, спортивну модель із Oakley, нейронний браслет та новинку — Ray-Ban Display з вбудованим дисплеєм. Проте головний акцент заходу — демонстрації можливостей пристроїв у реальному часі — двічі пішли не за планом.

Марк Цукерберг сам вийшов на сцену, щоб представити основні функції Ray-Ban Meta Display. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційну презентацію Meta.

Дивіться також Окуляри майбутнього з дисплеями та навігацією: Meta показала свої революційні ґаджети

Перша невдача

Для показу оновлених Ray-Ban Meta Display Цукерберг запросив на сцену кулінарного блогера Джека Мансузо. Той попросив AI допомогти приготувати соус для стейку. Але замість чіткої інструкції, система кілька разів повторювала крок про змішування інгредієнтів і проігнорувала уточнення користувача. Ситуацію списали на проблеми з Wi-Fi, а публіка підтримала оплесками.

Друга невдача

Не менш ніяковою вийшла демонстрація відеодзвінків на Ray-Ban Display. Коли Цукерберг спробував прийняти відеодзвінок від CTO Meta Ендрю Босворта за допомогою жестів, система не спрацювала. Довелося рятувати ситуацію вручну.

Цей Wi-Fi просто жахливий,

– пожартував Босворт.

Але він також визнав, що команді доведеться розібратися із цією проблемою.

Попри технічні збої, настрої аудиторії залишилися позитивними. Акції Meta навіть піднялися на пів відсотка після презентації.

Що відомо про нові пристрої від Meta?

Meta представила смарт-окуляри Ray-Ban з вбудованим дисплеєм, камерою на 12 МП та браслетом з сенсорами жестів, ціна – 799 доларів. Також компанія оновила лінійку Ray-Ban Meta (Gen 2) та разом з Oakley випустила спортивні окуляри Oakley Meta Vanguard й анонсувала VR-новинки, як Hyperscape та Horizon TV.

Ray-Ban Display – це перші окуляри Meta з вбудованим дисплеєм, який показує сповіщення та навігацію прямо перед очима користувача. Вони також мають голосовий асистент і камеру. Нейронний браслет дозволяє керувати пристроями за допомогою мікрожестів.