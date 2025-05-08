Вот как Цукерберг собрался спасти всех нас от эпидемии одиночества

Марк Цукерберг считает, что противодействовать эпидемии одиночества можно с помощью искусственного интеллекта. В новом интервью он поделился видением будущего, где людям придется искать друзей не среди людей, а среди ИИ-ботов. Но способна ли такая стратегия заменить живое общение?

Сгенерированные друзья

Основатель Meta Марк Цукерберг в интервью подкастеру Дваркешу Пателю заявил, что в борьбе с эпидемией одиночества ключевую роль будет играть искусственный интеллект. По его словам, многие люди не имеют достаточно друзей в реальной жизни, поэтому боты могут частично заполнить этот пробел. Цукерберг убежден: будущее, в котором социальное общение происходит не с реальными людьми, а с чат-ботами, уже на пороге, сообщает 24 Канал.

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По его данным, среднестатистический американец имеет менее трех друзей, тогда как людям нужно примерно 15. Именно поэтому чат-боты могут стать альтернативой настоящим дружеским отношениям.

В то же время Цукерберг признает, что идея такого общения до сих пор вызывает недоверие, страх и стигматизируется обществом. По его словам, общество пока не имеет "словаря", чтобы описать новый тип отношений, которые будут формироваться с цифровыми собеседниками. Он также заметил, что эта технология находится на очень раннем этапе.

Это заявление прозвучало на фоне беспокойства относительно самой технологии. Недавние расследования разоблачили ряд тревожных фактов. The Wall Street Journal сообщил, что чат-боты Meta вступают в неприемлемые сексуальные разговоры с несовершеннолетними. А по данным 404 Media, платформа AI Studio позволяет создавать ботов в Instagram, которые выдают себя за реальных терапевтов, несмотря на отсутствие какой-либо профессиональной подготовки. Это открывает опасные возможности для дезинформации и вреда пользователям.

Кроме того, большие языковые модели, на которых построены такие чат-боты, имеют серьезные проблемы – от выдумывания фактов до логических ошибок. Непонятно, удастся ли эти ограничения преодолеть даже в будущем.

Несмотря на это, Meta активно инвестирует в развитие этой технологии. Мы уже видели первые примеры ИИ-личностей, которые копируют известных людей или отвечают на вопросы определенной профессии. Вы можете проговорить с фитнес-тренером по вашим тренировкам, попросить рецепт у виртуального повара, смеяться над шутками от Снуп Догга или получить бьюти-совет в ИИ-персонажа, явно срисованного с Пэрис Хилтон.

Вопрос в том, действительно ли чат-боты могут стать лекарством от одиночества. Многие эксперты предупреждают: замена живых терапевтов или даже романтических партнеров AI-системами может углубить отчуждение и разрушить способность к эмпатии. Мы уже видели нечто подобное в Китае, где женщины массово прекращают строить отношения с мужчинами, заявляя, что виртуальные любовники во всем лучше реальных мужчин.

Цукерберг, как глава Meta, очевидно, заинтересован в продвижении идеи цифровых друзей. Однако готовы ли люди отказаться от реального общения в пользу виртуального? Сможет ли продукт Meta предложить что-то уникальное по сравнению с конкурентами? Учитывая провальную реализацию метавселенной, которая тоже имела целью создать новый формат дружбы, оснований доверять новому эксперименту не так много.