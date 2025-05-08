Ось як Цукерберг зібрався врятувати всіх нас від епідемії самотності

Марк Цукерберг вважає, що протидіяти епідемії самотності можна за допомогою штучного інтелекту. У новому інтерв'ю він поділився баченням майбутнього, де людям доведеться шукати друзів не серед людей, а серед ШІ-ботів. Але чи здатна така стратегія замінити живе спілкування?

Згенеровані друзі

Засновник Meta Марк Цукерберг в інтерв’ю подкастеру Дваркешу Пателю заявив, що в боротьбі з епідемією самотності ключову роль відіграватиме штучний інтелект. За його словами, багато людей не мають достатньо друзів у реальному житті, тож боти можуть частково заповнити цю прогалину. Цукерберг переконаний: майбутнє, в якому соціальне спілкування відбувається не з реальними людьми, а з чат-ботами, вже на порозі, повідомляє 24 Канал.

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За його даними, середньостатистичний американець має менше трьох друзів, тоді як людям потрібно приблизно 15. Саме тому чат-боти можуть стати альтернативою справжнім дружнім стосункам.

Водночас Цукерберг визнає, що ідея такого спілкування досі викликає недовіру, страх і стигматизується суспільством. За його словами, суспільство поки не має "словника", щоб описати новий тип відносин, які формуватимуться з цифровими співрозмовниками. Він також зауважив, що ця технологія перебуває на дуже ранньому етапі.

Ця заява прозвучала на тлі занепокоєння щодо самої технології. Нещодавні розслідування викрили низку тривожних фактів. The Wall Street Journal повідомив, що чат-боти Meta вступають у неприйнятні сексуальні розмови з неповнолітніми. А за даними 404 Media, платформа AI Studio дозволяє створювати ботів в Instagram, які видають себе за реальних терапевтів, попри відсутність будь-якої професійної підготовки. Це відкриває небезпечні можливості для дезінформації й шкоди користувачам.

Крім того, великі мовні моделі, на яких побудовані такі чат-боти, мають серйозні проблеми – від вигадування фактів до логічних помилок. Незрозуміло, чи вдасться ці обмеження подолати навіть у майбутньому.

Попри це, Meta активно інвестує у розвиток цієї технології. Ми вже бачили перші приклади ШІ-особистостей, які копіюють відомих людей або відповідають на питання певної професії. Ви можете проговорити з фітнес-тренером щодо ваших тренувань, попросити рецепт у віртуального кухаря, сміятися над жартами від Снуп Доґґа чи отримати б'юті-пораду в ШІ-персонажа, явно змальованого з Періс Гілтон.

Питання в тому, чи справді чат-боти можуть стати ліками проти самотності. Багато експертів попереджають: заміна живих терапевтів або навіть романтичних партнерів AI-системами може поглибити відчуження й зруйнувати здатність до емпатії. Ми вже бачили щось подібне у Китаї, де жінки масово припиняють будувати стосунки з чоловіками, заявляючи, що віртуальні коханці в усьому кращі за реальних чоловіків.

Цукерберг, як очільник Meta, очевидно, зацікавлений у просуванні ідеї цифрових друзів. Проте чи готові люди відмовитися від реального спілкування на користь віртуального? Чи зможе продукт Meta запропонувати щось унікальне в порівнянні з конкурентами? З огляду на провальну реалізацію метавсесвіту, який теж мав на меті створити новий формат дружби, підстав довіряти новому експерименту не так багато.