Нові можливості соцмереж

Meta AI – це новий асистент, з яким користувач зможе взаємодіяти за допомогою підказок та запитів природною мовою. ШІ побудований на власній моделі LLaMA 2 і буде отримувати інформацію з інтернету в режимі реального часу за допомогою Microsoft Bing.

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Для початку нові інструменти генеративного ШІ дадуть змогу редагувати зображення і створювати стікери з використанням текстових підказок.

Редагування зображень на базі ШІ буде доступне в Instagram. Користувачі отримають можливість змінити фон, внести зміни до стилю картинки, відредагувати ту чи іншу її особливість. Наприклад, ви можете дати вказівку ШІ стилізувати ваш знімок під акварель, перетворити його на картину в стилі Пікассо, перемістити людину на інший фон (наприклад, у Париж), додати нові елементи (наприклад, тварину поряд з вами) чи зробити колаж у стилі журналу. Інструмент змінює наявне зображення відповідно до ваших вказівок.



Приклад роботи нової функції / Скриншот 24 каналу / Фото Meta

Meta стверджує, що маркуватиме зображення, створені з використанням нових інструментів, за допомогою спеціальних позначок, щоб користувачі могли точно знати, в які знімки втручався штучний інтелект. Неясно лише, чи будуть вони накладатися прямо на фото, чи стануть частиною інтерфейсу сторінки.

Можливість створювати власні індивідуальні стікери з'явиться в Instagram, Facebook, WhatsApp і Messenger. Як і в попередньому випадку, користувачеві достатньо описати словами майбутній стікер, а ШІ за секунди створить його для вас. Додавати такі стікери можна буде як в Stories, так і надсилати в особистих повідомленнях.



Приклад роботи функції ШІ-стікерів / Фото Meta

Крім того, буде додано повноцінного чатбота на основі штучного інтелекту. Він зможе говорити з вами, шукати відповіді на запити за допомогою пошукової системи Bing від Microsoft і генерувати ті чи інші зображення відповідно до заданих параметрів. Також Meta AI можна буде викликати у груповому чаті.

Користувачеві також буде доступний вибір з 28 унікальних ШІ-асистентів, що являють собою віртуальні копії різних знаменитостей з різними поглядами на ті чи інші питання, манерою розмови та іншими особливостями. Серед них будуть Чарлі Д'Амеліо, Кріс Пол, MrBeast та інші. Кожен з них є основою для персонажа. Наприклад, героїня Амбер, чий аватар дуже схожий на Періс Хілтон, є детективом, яка розкриває злочини; Енджі – любителька фітнесу й зможе дати вам кілька порад на цю тему; Коко – танцівниця; Лорена – експертка з подорожей. Цікаві історії вам розкаже Майстер підземелля, явно змальований зі Снуп Догга. Не забули і про кулінарію, різні види спорту, аніме, гумор та інше.



Персонажі нового ШІ / Фото Meta

Що стосується WhatsApp, то в ньому теж з'явиться окремий чат із ботом, з яким ви зможете вести бесіду й давати завдання, наче ChatGPT. Він матиме всі ті ж функції, що й в інстаграмі, включно з генеруванням зображень та стікерів. Візуально чат із ботом відрізнятиметься від звичайного листування. Дата запуску поки невідома.

Компанія нічого не сказала про впровадження ШІ в нову соцмережу Threads.