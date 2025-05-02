Як це працює

Нова функція, яка раніше була доступна лише розробникам через Google AI Studio, тепер поступово з’являється для ширшої аудиторії більш ніж 45 мовами в більшості країн. Вона дає змогу змінювати як зображення, згенеровані самим Gemini, так і ті, що були завантажені вами з телефона або комп’ютера, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Користувачі можуть вносити зміни за допомогою текстових підказок природною мовою, а редагування підтримує багатокроковий режим. Це означає, що ви можете неодноразово коригувати зображення, зберігаючи контекст – наприклад, змінити фон із трави на пляж або додати на собаку капелюха. Так само можливо замінити об’єкти, змінити стиль зображення чи візуальні деталі, як-от колір одягу чи волосся на фото.



Один з прикладів використання нових функцій редагування зображень у додатку Gemini / Фото Google

Функція працює на поточних моделях Gemini й дозволяє отримувати розширені візуально-текстові відповіді на запити. Наприклад, можна попросити штучний інтелект створити чернетку казки на ніч про драконів із відповідними ілюстраціями або створити інструкцію з покроковими зображеннями.

З міркувань безпеки та прозорості, всі зображення, які створює або редагує Gemini, мають невидимий цифровий водяний знак SynthID. Google також тестує додавання видимого маркування – зображення можуть містити спеціальну позначку "AI" у нижньому правому куті.

Прямо зараз ця функція ще недоступна для акаунтів Google Workspace або Education. Проте в найближчі тижні вона відкриватиметься для дедалі більшої кількості користувачів по всьому світу.