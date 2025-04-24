Чого чекати

Цьогорічна подія пройде офлайн, але також буде транслюватися для всіх у прямому ефірі. Компанія обіцяє оновлення в Android, Chrome, Google Cloud, Google Play, Firebase, Gemini та Gemmaverse, веб-інтерфейсі сервісів, Google Workspace та численних інших продуктах, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Оновлена фірмова філософія дизайну Material 3 Expressive буде анонсована й детально описана як "майбутнє UX-дизайну Google". У ній будуть представлені "емоційні шаблони дизайну" і нові рекомендації. Оскільки I/O – це конференція для розробників, акцент у першу чергу робитиметься саме на них. Тож компанія розкаже, як використовувати нові патерни емоційного дизайну, щоб підвищити залученість, зручність використання та бажання користуватися продуктом. "Ми розповімо про дослідження, пояснимо нові рекомендації та поділимося файлами дизайну й альфа-кодом, щоб ви могли почати експериментувати", – пише компанія в своєму анонсі.

буде анонсована й детально описана як "майбутнє UX-дизайну Google". У ній будуть представлені "емоційні шаблони дизайну" і нові рекомендації. Оскільки I/O – це конференція для розробників, акцент у першу чергу робитиметься саме на них. Тож компанія розкаже, як використовувати нові патерни емоційного дизайну, щоб підвищити залученість, зручність використання та бажання користуватися продуктом. "Ми розповімо про дослідження, пояснимо нові рекомендації та поділимося файлами дизайну й альфа-кодом, щоб ви могли почати експериментувати", – пише компанія в своєму анонсі. Ми дізнаємося більше про Android XR , оскільки збірка операційної системи для пристроїв віртуальної і доповненої реальності Developer Preview перейшла в бета-версію і стане доступною на цьому заході. Очікується, що "публічний запуск Android XR відбудеться пізніше цього року".

, оскільки збірка операційної системи для пристроїв віртуальної і доповненої реальності Developer Preview перейшла в бета-версію і стане доступною на цьому заході. Очікується, що "публічний запуск Android XR відбудеться пізніше цього року". Google згадує про Android 16 для телевізорів у рамках Google TV як про те, до чого розробники можуть також готуватися.

у рамках Google TV як про те, до чого розробники можуть також готуватися. Gemini приходить на автомобільні платформи Google . Ось як компанія описує те, на що слід очікувати: "Ознайомтеся з Gemini в автомобілі, з бездоганною навігацією та персоналізованими розвагами. Створюйте автомобільні додатки нового покоління для Android Auto, автомобілів із вбудованим Google та Android Automotive OS, а також ознайомтеся з новими інструментами та оновленнями для спрощення розробки та розповсюдження. Дізнайтеся, як створювати захоплюючі ігри та відео, отримуйте оновлення щодо рівнів якості автомобільних додатків та ознайомтеся з нашим баченням бібліотеки автомобільних додатків. Дізнайтеся про програму Car Ready Mobile Apps для швидкого розгортання через Google Play".

. Ось як компанія описує те, на що слід очікувати: "Ознайомтеся з Gemini в автомобілі, з бездоганною навігацією та персоналізованими розвагами. Створюйте автомобільні додатки нового покоління для Android Auto, автомобілів із вбудованим Google та Android Automotive OS, а також ознайомтеся з новими інструментами та оновленнями для спрощення розробки та розповсюдження. Дізнайтеся, як створювати захоплюючі ігри та відео, отримуйте оновлення щодо рівнів якості автомобільних додатків та ознайомтеся з нашим баченням бібліотеки автомобільних додатків. Дізнайтеся про програму Car Ready Mobile Apps для швидкого розгортання через Google Play". Google також розповість про вікна на робочому столі для Android, які дозволять "користувачам керувати кількома завданнями", розкаже про найновіші функції Google Pay та Google Wallet, покаже "нові функції, які допоможуть вам збільшити продажі, знизити витрати, зменшити ризик шахрайства та розширити вибір способів оплати".

Далі компанія представить "новий набір генеративних AI API, які використовують можливості Gemini Nano", які можна використовувати для "узагальнення, коректури й переписування тексту, а також для створення описів зображень". В анонсі йдеться: "Ми обговоримо оновлення таких продуктів, як Talkback і Live Captions, поділимося кращими практиками розробки більш доступних додатків і розглянемо зміни в API доступності в Android 16".

У браузері Chrome вбудовані AI API можна буде використовувати для "перекладу, узагальнення, написання і переписування контенту для ваших користувачів".

Також йтиметься про Gemini на мобільних пристроях, вбудований ШІ з Gemini Nano в Chrome, розширення для Chrome, прискорення інновацій у сфері розумного дому за допомогою домашніх інтерфейсів API, оновлення ігрових можливостей.

Розширення Chrome допоможуть вам створювати індивідуальні веб-додатки, зокрема для відео та аудіо. Завдяки потужним мультимодальним API Gemini ви зможете створювати абсолютно нові можливості. Ми розглянемо приклади використання та можливості, а також висвітлимо потужність штучного інтелекту в розширеннях Chrome,

– пише компанія.

Це головні моменти, до яких повернеться компанія на конференції, але можна очікувати й на сюрпризи, про які Google поки не сказав.