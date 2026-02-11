Samsung объявила дату презентации нового Galaxy S26
- Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked 25 февраля в Сан-Франциско, где будет представлена новая серия Galaxy S26.
- В линейку войдут модели Galaxy S26, S26+, и S26 Ultra, причем большинство характеристик уже известны благодаря утечкам, в частности использование процессоров Exynos 2600 и специальной версии Snapdragon для Ultra.
Samsung подтвердила дату презентации новой серии Galaxy S26 и запустила предварительное бронирование смартфонов. В линейку войдут три модели, а ключевые характеристики большинства из них уже появились в сети благодаря утечкам.
Samsung официально объявила, что следующее мероприятие Galaxy Unpacked состоится 25 февраля. Презентацию проведут в Сан-Франциско, а трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте компании и на ее YouTube-канале. Об этом пишет сообщает сообщает официальный сайт Samsung.
Когда представят Galaxy S26 и что уже известно?
В рамках события ожидается дебют трех моделей – Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Одновременно с анонсом даты компания открыла предварительное бронирование новинок. Пользователи могут зайти на официальный сайт Samsung, оплатить небольшой взнос и получить ранний доступ к устройствам после старта продаж.
Несмотря на то, что до официальной презентации еще есть время, большинство ключевых характеристик уже стало известно благодаря многочисленным утечкам.
По предварительным данным, Galaxy S26 и Galaxy S26+ в большинстве регионов будут работать на процессоре Exynos 2600. Диагонали экранов останутся такими же, как у предшественников. Обе модели получат 12 ГБ оперативной памяти. Базовый Galaxy S26 оснастят аккумулятором на 4300 мАч, тогда как S26+ сохранит батарею на 4900 мАч – аналогичную текущему Galaxy S25+. Ожидается, что модули основных камер в этих двух версиях останутся без изменений.
Как пишет GSM arena, Флагманский Galaxy S26 Ultra, согласно утечкам, будет использовать специальную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 60 Вт и беспроводной до 25 Вт. Разрешение камер, вероятно, не изменится, однако объективы могут получить большую светосилу.