Samsung оголосила дату презентації нового Galaxy S26
- Samsung проведе захід Galaxy Unpacked 25 лютого в Сан-Франциско, де буде представлена нова серія Galaxy S26.
- У лінійку увійдуть моделі Galaxy S26, S26+, та S26 Ultra, причому більшість характеристик вже відомі завдяки витокам, зокрема використання процесорів Exynos 2600 та спеціальної версії Snapdragon для Ultra.
Samsung підтвердила дату презентації нової серії Galaxy S26 та запустила попереднє бронювання смартфонів. До лінійки увійдуть три моделі, а ключові характеристики більшості з них уже з'явилися в мережі завдяки витокам.
Samsung офіційно оголосила, що наступний захід Galaxy Unpacked відбудеться 25 лютого. Презентацію проведуть у Сан-Франциско, а трансляцію можна буде переглянути на офіційному сайті компанії та на її YouTube-каналі. Про це пише повідомляє офіційний сайт Samsung.
Коли представлять Galaxy S26 і що вже відомо?
У межах події очікується дебют трьох моделей – Galaxy S26, Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra. Одночасно з анонсом дати компанія відкрила попереднє бронювання новинок. Користувачі можуть зайти на офіційний сайт Samsung, сплатити невеликий внесок і отримати ранній доступ до пристроїв після старту продажів.
Попри те, що до офіційної презентації ще є час, більшість ключових характеристик уже стала відома завдяки численним витокам.
За попередніми даними, Galaxy S26 та Galaxy S26+ у більшості регіонів працюватимуть на процесорі Exynos 2600. Діагоналі екранів залишаться такими ж, як у попередників. Обидві моделі отримають 12 ГБ оперативної пам'яті. Базовий Galaxy S26 оснастять акумулятором на 4300 мАг, тоді як S26+ збереже батарею на 4900 мАг – аналогічну до поточного Galaxy S25+. Очікується, що модулі основних камер у цих двох версіях залишаться без змін.
Як пише GSM arena, Флагманський Galaxy S26 Ultra, згідно з витоками, використовуватиме спеціальну версію Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Смартфон отримає акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки до 60 Вт і бездротової до 25 Вт. Роздільна здатність камер, ймовірно, не зміниться, однак об'єктиви можуть отримати більшу світлосилу.