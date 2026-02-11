Samsung оголосила дату презентації нового Galaxy S26

Samsung підтвердила дату презентації нової серії Galaxy S26 та запустила попереднє бронювання смартфонів. До лінійки увійдуть три моделі, а ключові характеристики більшості з них уже з'явилися в мережі завдяки витокам.

Samsung офіційно оголосила, що наступний захід Galaxy Unpacked відбудеться 25 лютого. Презентацію проведуть у Сан-Франциско, а трансляцію можна буде переглянути на офіційному сайті компанії та на її YouTube-каналі. Про це пише повідомляє офіційний сайт Samsung.

Коли представлять Galaxy S26 і що вже відомо?

У межах події очікується дебют трьох моделей – Galaxy S26, Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra. Одночасно з анонсом дати компанія відкрила попереднє бронювання новинок. Користувачі можуть зайти на офіційний сайт Samsung, сплатити невеликий внесок і отримати ранній доступ до пристроїв після старту продажів.

Попри те, що до офіційної презентації ще є час, більшість ключових характеристик уже стала відома завдяки численним витокам.

За попередніми даними, Galaxy S26 та Galaxy S26+ у більшості регіонів працюватимуть на процесорі Exynos 2600. Діагоналі екранів залишаться такими ж, як у попередників. Обидві моделі отримають 12 ГБ оперативної пам'яті. Базовий Galaxy S26 оснастять акумулятором на 4300 мАг, тоді як S26+ збереже батарею на 4900 мАг – аналогічну до поточного Galaxy S25+. Очікується, що модулі основних камер у цих двох версіях залишаться без змін.

Як пише GSM arena, Флагманський Galaxy S26 Ultra, згідно з витоками, використовуватиме спеціальну версію Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Смартфон отримає акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки до 60 Вт і бездротової до 25 Вт. Роздільна здатність камер, ймовірно, не зміниться, однак об'єктиви можуть отримати більшу світлосилу.