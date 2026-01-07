Apple хитрит из-за нехватки DRAM – она заселяет работников в отели рядом с заводами Samsung

Мировой дефицит оперативной памяти DRAM заставляет крупных технологических игроков искать нестандартные решения. Apple пытается заранее обеспечить поставки памяти для своих устройств и ведет длительные переговоры с Samsung и SK hynix по контрактам на несколько лет.

Недостаток DRAM на мировом рынке набирает обороты, и, по словам соруководителя Samsung, избежать ее последствий не сможет ни одна компания. На фоне этого стало известно, что долгосрочные контракты Apple на поставку памяти истекают уже в этом месяце. Чтобы не остаться без ключевого компонента для iPhone, iPad и других устройств, компания перешла к активным переговорам непосредственно с производителями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Korea Economic Daily.

Почему Apple вынуждена лично договариваться с производителями DRAM?

По данным южнокорейских СМИ, руководители Apple забронировали длительное проживание в отелях в городе Хвасон, провинция Кёнги, где расположены предприятия Samsung. Цель этих визитов – достичь договоренностей с Samsung и SK hynix относительно поставок DRAM сроком от двух до трех лет. Для компании, которая продает iPhone миллионными тиражами, стабильные поставки памяти имеет критическое значение.

Ситуация коснулась не только Apple. Представители Google и Dell также посещают штаб-квартиры Samsung и SK hynix, пытаясь гарантировать себе необходимые объемы DRAM. Из-за этого гостиничный бизнес в Южной Корее зафиксировал резкий рост спроса. В то же время поставщики памяти начали избирательно подходить к клиентам, отдавая предпочтение крупнейшим игрокам рынка.

Несмотря на приоритетный доступ к поставкам, компаниям приходится платить значительно больше. По слухам, 12 Гб модуль 12 Гб LPDDR5X обходится Apple уже в 70 долларов за единицу, что на 230% дороже, чем в начале 2025 года. Аналитики также прогнозируют рост контрактных цен на DRAM на 50% уже в этом квартале.

Как пишет WCCftech, хотя Samsung остается основным поставщиком DRAM для линеек iPhone 17 и iPhone 18, дефицит памяти может существенно ударить по маржинальности. Сообщается, что руководителям Microsoft и Google даже угрожают увольнением в случае провала переговоров с поставщиками, хотя подобного давления на менеджеров Apple пока не подтверждено.

По оценкам Counterpoint Research, нехватка DRAM может увеличить себестоимость смартфонов примерно на 25%, что потенциально приведет к снижению объемов поставок. В то же время Apple находится в более выгодном положении благодаря контролю над цепочкой поставок и использованию собственных чипов. Это дает компании больше пространства для компенсации роста цен на память без резкого повышения стоимости iPhone для потребителей.