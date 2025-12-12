Как проверить срок годности вашей USB-флешки и узнать, когда она может выйти из строя

Подобно компакт-дискам и другим носителям начала 2000-х годов, USB-накопители со временем начинают массово выходить из строя из-за старения внутренних компонентов. Флешки имеют ограниченный ресурс работы, исчерпание которого чревато повреждением файлов. Однако вы можете узнать примерное время, когда это может произойти.

Существует специализированное программное обеспечение, которое позволяет оценить "здоровье" USB накопитель и предупредить потерю информации. 24 Канал расскажет о том, чем лучше воспользоваться, чтобы не потерять ценные данные.

Смотрите также Почему разъем USB-C не гарантирует одинаковые возможности для техники: развенчиваем мифы

Как определить, сколько времени осталось вашему накопителю?

Технология флешпамяти не является вечной. По данным экспертов Flash Bay, стандартные USB-накопители рассчитаны на определенное количество циклов записи и стирания – обычно от 10 000 до 100 000 раз. Когда этот лимит исчерпывается, устройство начинает работать некорректно, что приводит к повреждению данных.

Важно! Кроме износа памяти, причиной отказа может стать длительное неиспользование, воздействие влаги или выход контроллера из строя.

К сожалению, внешний вид флешки никак не выдает ее критического состояния. Для диагностики старого накопителя, найденного в ящике, лучше всего воспользоваться бесплатной утилитой Check Flash, которую создал украинский программист Михаил Черкес.

Это простой, но мощный инструмент для ПК, который проводит стресс-тесты и измеряет скорость работы. Это позволяет мгновенно понять, стоит ли доверять этому носителю свои файлы, или он уже на грани отказа.

Процесс проверки состоит из следующих этапов:

Загрузите утилиту Check Flash (она доступна на таких ресурсах, как Softonic). Запустите файл ChkFlsh.exe (инсталляция не требуется). В меню "Access type" (Тип доступа) выберите опцию "Use Temporary File" (Использовать временный файл). Убедитесь, что в списке устройств выбрана именно та флешка, которую нужно протестировать, особенно если к компьютеру подключено несколько накопителей. В разделе "Action Type" (Тип действия) выберите "Write and Read test" (Тест записи и чтения), а в подменю – "Full Pattern Set". В графе "Test Length" (Продолжительность теста) установите значение "One full pass" (Один полный проход). Нажмите кнопку "Start". В зависимости от объема памяти, процесс может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

После завершения сканирования программа сформирует отчет. Если на визуальной карте появились желтые или красные блоки – это признак ошибок. С такого носителя следует немедленно скопировать уцелевшие данные и утилизировать его.

Какие еще полезные функции имеет программа?

Кроме поиска битых секторов, Check Flash определяет реальную скорость работы, что является отличным индикатором износа. Для стандарта USB 2.0 нормальная скорость чтения составляет 10–25 Мбит/с, а записи – 3–10 Мбит/с.

Для более новых накопителей USB 3.0 эти показатели должны быть выше: 60–150 Мбит/с на чтение и 10–45 Мбит/с на запись. Если результаты вашего устройства существенно ниже этих диапазонов, его жизненный цикл подходит к концу.