Ошибочные представления о возможностях кабелей и портов часто приводят к разочарованию в возможностях устройств, неправильной эксплуатации и зарядки, рассказывает 24 Канал. Сегодня мы расскажем о четырех мифах, в которые пользователи продолжают верить.

Смотрите также Не работает зарядка USB-C: почему устройство не заряжается, что пошло не так и как это исправить

Что означает USB-C и почему он не такой универсальный, как кажется?

USB-C – это прежде всего спецификация физического разъема (формфактор), а не гарантия определенной производительности. Это 24-контактный овальный порт, который стал революционным благодаря своей симметричности: его невозможно вставить "не той стороной".

В целом же аббревиатура USB означает Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина). Система последовательной шины была внедрена еще в 1996 году для подключения внешних устройств к компьютерам. Сегодня это для нас вполне привычное явление, но тогда особенностью было то, что соответствующие устройства можно было подключать друг к другу во время работы, объясняет Reichelt.

Интересный факт! USB-C это очередное звено эволюции стандарта USB и буква "C" в нем означает именно последовательность развития и формфактор. До этого были прямоугольный USB-A и квадратный USB-B.



Различные типы соединений USB / Фото Reichelt

Однако сегодня универсальность именно стандарта USB-C часто заканчивается именно на уровне механического соединения. Вы действительно можете физически соединить любой кабель USB-C с любым портом, но это не означает, что они будут работать одинаково эффективно.

Под идентичной оболочкой могут скрываться кардинально разные протоколы.

Один порт может поддерживать Thunderbolt 4 со скоростью 40 Гбит/с и выводить изображение на два 4K-монитора.

Другой порт на том же ноутбуке или кабель из комплекта смартфона может быть ограничен устаревшим стандартом USB 2.0 (480 Мбит/с) без поддержки передачи видео.

Производители часто используют USB-C только ради удобства физического подключения, экономя на дорогих контроллерах внутри. Поэтому этот разъем создает иллюзию совместимости: штекер подходит, но функционал (быстрая зарядка, передача данных, видео) зависит от скрытых спецификаций, которые не видны невооруженным глазом.

Почему ваш смартфон медленно заряжается через USB-C?

Самым распространенным заблуждением является убеждение, что любое соединение USB-C автоматически обеспечивает быструю зарядку. Хотя стандарт USB Power Delivery (USB PD) позволяет передавать от 100 до 240 Вт мощности, что идеально подходит для мощных игровых ноутбуков, наличие разъема USB-C не гарантирует поддержку этой технологии.

Производители не обязаны внедрять PD в свои устройства, а без этого стандарта порт может выдавать лишь 7,5 Вт, чего едва хватит для медленной зарядки смартфона.

Даже если поддержка Power Delivery присутствует, скорость процесса определяется самым слабым звеном в цепи: зарядным блоком, кабелем или самим устройством. Поэтому прежде всего следует проверить маркировку мощности на вашем адаптере.

Если он не поддерживает USB-C Power Delivery (PD) или Programmable Power Supply (PPS), возможно, пришло время его обновить. Для достижения наилучших результатов подберите зарядное устройство в соответствии с техническими характеристиками вашего телефона, объясняет Belkin.

Например, чтобы получить мощность более 100 Вт, необходима поддержка спецификации USB PD 3.1, объясняет официальный портал стандарта USB. Использование мощного зарядного устройства не повредит гаджетам с меньшим потреблением, но слабый кабель ограничит скорость зарядки требовательного девайса.

Почему файлы через USB копируются медленно?

Второй миф касается скорости передачи данных. Многие считают, что современный разъем автоматически означает гигабитные скорости. Реальность такова, что некоторые кабели и порты до сих пор работают по старому стандарту USB 2.0 со скоростью 480 Мбит/с.

Это критически медленно для современных объемов информации. Для сравнения: копирование игры объемом 100 ГБ через USB 2.0 займет около 30 минут, тогда как через USB 3.0 (5 Гбит/с) – только 3 минуты, объясняется на портале EcoFlow.

Компания Apple, например, продолжает ограничивать базовые модели своих планшетов и смартфонов, включая iPhone 17 и iPhone Air, скоростью USB 2.0. Это делает локальное резервное копирование файлов на 256 ГБ чрезвычайно длительным процессом.

Именно поэтому важно проверять спецификации каждого элемента: самый быстрый в мире SSD-накопитель будет работать медленно, если подключить его через устаревший кабель.

USB-C не Thunderbolt

Третья ошибка – отождествление USB-C и Thunderbolt. Хотя они используют один и тот же физический коннектор, это разные технологии. Thunderbolt 4 требует поддержки USB 4, но наличие USB 4 не гарантирует поддержку Thunderbolt.

Ситуацию усложняет выход Thunderbolt 5, который обеспечивает скорость от 80 до 120 Гбит/с, но требует порта с поддержкой USB 4 версии 2.0, отмечает Intel. Пользователям приходится внимательно искать соответствующие маркировки в технических характеристиках, чтобы получить желаемую скорость.

Не все USB-C могут передавать видео

Последний миф касается передачи видеосигнала. Не каждый кабель USB-C способен выводить изображение на монитор. Для этого необходима поддержка режима DisplayPort Alt Mode.

Обычно порты USB 4 имеют эту функцию по умолчанию, но в других случаях стоит искать указание специальной маркировки "DP" или проверять инструкцию к устройству.

К счастью, много кабелей, сертифицированных для скоростей USB 3.1, поддерживают передачу видео, поэтому имеющееся оборудование вполне может сработать.