Хибні уявлення про можливості кабелів та портів часто призводять до розчарування в можливостях пристроїв, неправильної експлуатації та заряджання, розповідає 24 Канал. Сьогодні ми розповімо про чотири міфи, в які користувачі продовжують вірити.

Дивіться також Не працює зарядка USB-C: чому пристрій не заряджається, що пішло не так і як це виправити

Що означає USB-C і чому він не такий універсальний, як здається?

USB-C – це насамперед специфікація фізичного роз'єму (формфактор), а не гарантія певної продуктивності. Це 24-контактний овальний порт, який став революційним завдяки своїй симетричності: його неможливо вставити "не тією стороною".

Загалом же абревіатура USB означає Universal Serial Bus (універсальна послідовна шина). Система послідовної шини була впроваджена ще в 1996 році для підключення зовнішніх пристроїв до комп'ютерів. Сьогодні це для нас цілком звичне явище, але тоді особливістю було те, що відповідні пристрої можна було підключати один до одного під час роботи, пояснює Reichelt.

Цікавий факт! USB-C це чергова ланка еволюції стандарту USB і буква "C" в ньому означає саме послідовність розвитку та формфактор. До цього були прямокутний USB-A та квадратний USB-B.



Різні типи з'єднань USB / Фото Reichelt

Проте сьогодні універсальність саме стандарту USB-C часто закінчується саме на рівні механічного з'єднання. Ви дійсно можете фізично з'єднати будь-який кабель USB-C з будь-яким портом, але це не означає, що вони працюватимуть однаково ефективно.

Під ідентичною оболонкою можуть приховуватися кардинально різні протоколи.

Один порт може підтримувати Thunderbolt 4 зі швидкістю 40 Гбіт/с і виводити зображення на два 4K-монітори.

Інший порт на тому ж ноутбуці або кабель із комплекту смартфона може бути обмежений застарілим стандартом USB 2.0 (480 Мбіт/с) без підтримки передачі відео.

Виробники часто використовують USB-C лише заради зручності фізичного підключення, економлячи на дорогих контролерах всередині. Тому цей роз'єм створює ілюзію сумісності: штекер підходить, але функціонал (швидка зарядка, передача даних, відео) залежить від прихованих специфікацій, які не видно неозброєним оком.

Чому ваш смартфон повільно заряджається через USB-C?

Найпоширенішою помилкою є переконання, що будь-яке з'єднання USB-C автоматично забезпечує швидке заряджання. Хоча стандарт USB Power Delivery (USB PD) дозволяє передавати від 100 до 240 Вт потужності, що ідеально підходить для потужних ігрових ноутбуків, наявність роз'єму USB-C не гарантує підтримку цієї технології.

Виробники не зобов'язані впроваджувати PD у свої пристрої, а без цього стандарту порт може видавати лише 7,5 Вт, чого ледве вистачить для повільного заряджання смартфона.

Навіть якщо підтримка Power Delivery присутня, швидкість процесу визначається найслабшою ланкою в ланцюгу: зарядним блоком, кабелем або самим пристроєм. Тож перш за все слід перевірити маркування потужності на вашому адаптері.

Якщо він не підтримує USB-C Power Delivery (PD) або Programmable Power Supply (PPS), можливо, настав час його оновити. Для досягнення найкращих результатів підберіть зарядний пристрій відповідно до технічних характеристик вашого телефону, пояснює Belkin.

Наприклад, щоб отримати потужність понад 100 Вт, необхідна підтримка специфікації USB PD 3.1, пояснює офіційний портал стандарту USB. Використання потужного зарядного пристрою не зашкодить ґаджетам з меншим споживанням, але слабкий кабель обмежить швидкість заряджання вимогливого девайса.

Чому файли через USB копіюються повільно?

Другий міф стосується швидкості передачі даних. Багато хто вважає, що сучасний роз'єм автоматично означає гігабітні швидкості. Реальність така, що деякі кабелі та порти досі працюють за старим стандартом USB 2.0 зі швидкістю 480 Мбіт/с.

Це критично повільно для сучасних обсягів інформації. Для порівняння: копіювання гри об'ємом 100 ГБ через USB 2.0 займе близько 30 хвилин, тоді як через USB 3.0 (5 Гбіт/с) – лише 3 хвилини, пояснюється на порталі EcoFlow.

Компанія Apple, наприклад, продовжує обмежувати базові моделі своїх планшетів та смартфонів, включаючи iPhone 17 та iPhone Air, швидкістю USB 2.0. Це робить локальне резервне копіювання файлів на 256 ГБ надзвичайно тривалим процесом.

Саме тому важливо перевіряти специфікації кожного елемента: найшвидший у світі SSD-накопичувач працюватиме повільно, якщо під'єднати його через застарілий кабель.

USB-C не Thunderbolt

Третя помилка – ототожнення USB-C та Thunderbolt. Хоча вони використовують однаковий фізичний конектор, це різні технології. Thunderbolt 4 вимагає підтримки USB 4, але наявність USB 4 не гарантує підтримку Thunderbolt.

Ситуацію ускладнює вихід Thunderbolt 5, який забезпечує швидкість від 80 до 120 Гбіт/с, але вимагає порту з підтримкою USB 4 версії 2.0, зазначає Intel. Користувачам доводиться уважно шукати відповідні маркування в технічних характеристиках, щоб отримати бажану швидкість.

Не всі USB-C можуть передавати відео

Останній міф стосується передачі відеосигналу. Не кожен кабель USB-C здатний виводити зображення на монітор. Для цього необхідна підтримка режиму DisplayPort Alt Mode.

Зазвичай порти USB 4 мають цю функцію за замовчуванням, але в інших випадках варто шукати зазначення спеціального маркування "DP" або перевіряти інструкцію до пристрою.

На щастя, багато кабелів, сертифікованих для швидкостей USB 3.1, підтримують передачу відео, тож наявне обладнання цілком може спрацювати.