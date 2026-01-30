За останні роки Samsung звикла показувати флагманські смартфони серії Galaxy S у середині або наприкінці січня. Однак цього разу графік змістився. За даними витоків, компанія відклала запуск Galaxy S26 через зміни в модельному ряді – замість версії S26 Edge було вирішено залишити модель Plus. Про це пише Android Police.

Коли Samsung представить Galaxy S26?

Саме через це в мережі з'явилися припущення про презентацію наприкінці лютого. Тепер цю інформацію підтвердив інсайдер Еван Бласс, який опублікував зображення майбутнього заходу Galaxy Unpacked. На ньому вказана дата – 25 лютого. За його словами, під час події Samsung покаже не лише смартфони Galaxy S26, а й нові навушники Galaxy Buds 4.

Офіційно місце проведення презентації компанія поки не назвала, але раніше повідомлялося, що перший Unpacked у 2026 році відбудеться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. З огляду на витік, офіційний анонс заходу варто очікувати на початку лютого.

Що стосується Galaxy Buds 4, нові навушники збережуть загальний дизайн попередника, але отримають кілька змін. Зокрема, джерела говорять про відмову від дешевого пластику на ніжці на користь матового алюмінієвого покриття. Також очікується підтримка жестів для керування без використання рук.

Плани запуску Galaxy S26 вже зрозумілі, але питання ціни залишається відкритим. За попереднім сценарієм Samsung, попередні замовлення у США стартують майже одразу після презентації. У продаж смартфони мають надійти наприкінці першого або на початку другого тижня березня.

Попри дефіцит пам'яті DRAM і NAND, компанія, за чутками, не планує підвищувати ціни на Galaxy S26 на американському ринку. Водночас в інших регіонах вартість може зрости порівняно з моделями минулого року.

Чому витік інформації про Samsung Galaxy S26 приносить кілька поганих новин і одну дуже хорошу?

За інформацією інсайдерів і даними європейських ритейлерів, Samsung готує помітне коригування цін у серії Galaxy S26. Основна причина виглядає прагматичною – зростання собівартості компонентів. Оперативна пам’ять і флеш-пам’ять знову дорожчають, тому виробники смартфонів мають дедалі менше простору для маневру й не можуть компенсувати ці витрати без підвищення цінників.

Один із ключових кроків Samsung – повна відмова від накопичувача на 128 гігабайтів. Усі моделі Galaxy S26 стартуватимуть із 256 гігабайтів вбудованої пам’яті. Формально це виглядає як апгрейд для користувачів, але фактично дозволяє компанії легше обґрунтувати вищу стартову ціну. У Швеції базовий Galaxy S26 з 256 гігабайтами оцінюють у 11 990 шведських крон, що приблизно відповідає 1 135 євро. Найцікавіша ситуація склалася з Galaxy S26 Ultra. Samsung, схоже, вирішила зробити флагман привабливішим на старті, пише WinFuture. Версія на 256 гігабайтів у Швеції оцінюється в 16 990 крон, що нижче за ціну Galaxy S25 Ultra.