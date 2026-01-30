За последние годы Samsung привыкла показывать флагманские смартфоны серии Galaxy S в середине или в конце января. Однако на этот раз график сместился. По данным утечек, компания отложила запуск Galaxy S26 из-за изменений в модельном ряде – вместо версии S26 Edge было решено оставить модель Plus. Об этом пишет Android Police.

Смотрите также Почему скриншоты в iOS 26 стали неудобными и как это быстро исправить

Когда Samsung представит Galaxy S26?

Именно поэтому в сети появились предположения о презентации в конце февраля. Теперь эту информацию подтвердил инсайдер Эван Бласс, который опубликовал изображение предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked. На нем указана дата – 25 февраля. По его словам, во время события Samsung покажет не только смартфоны Galaxy S26, но и новые наушники Galaxy Buds 4.

Официально место проведения презентации компания пока не назвала, но ранее сообщалось, что первый Unpacked в 2026 году состоится в Сан-Франциско, штат Калифорния. Учитывая утечку, официальный анонс мероприятия стоит ожидать в начале февраля.

Что касается Galaxy Buds 4, новые наушники сохранят общий дизайн предшественника, но получат несколько изменений. В частности, источники говорят об отказе от дешевого пластика на ножке в пользу матового алюминиевого покрытия. Также ожидается поддержка жестов для управления без использования рук.

Планы запуска Galaxy S26 уже понятны, но вопрос цены остается открытым. По предварительному сценарию Samsung, предварительные заказы в США стартуют почти сразу после презентации. В продажу смартфоны должны поступить в конце первой или в начале второй недели марта.

Несмотря на дефицит памяти DRAM и NAND, компания, по слухам, не планирует повышать цены на Galaxy S26 на американском рынке. В то же время в других регионах стоимость может вырасти по сравнению с моделями прошлого года.

Почему утечка информации о Samsung Galaxy S26 приносит несколько плохих новостей и одну очень хорошую?

По информации инсайдеров и данным европейских ритейлеров, Samsung готовит заметную корректировку цен в серии Galaxy S26. Основная причина выглядит прагматичной – рост себестоимости компонентов. Оперативная память и флэш-память снова дорожают, поэтому производители смартфонов имеют все меньше пространства для маневра и не могут компенсировать эти расходы без повышения ценников.

Один из ключевых шагов Samsung – полный отказ от накопителя на 128 гигабайт. Все модели Galaxy S26 будут стартовать с 256 гигабайтами встроенной памяти. Формально это выглядит как апгрейд для пользователей, но фактически позволяет компании легче обосновать более высокую стартовую цену. В Швеции базовый Galaxy S26 с 256 гигабайтами оценивают в 11 990 шведских крон, что примерно соответствует 1 135 евро. Самая интересная ситуация сложилась с Galaxy S26 Ultra. Samsung, похоже, решила сделать флагман более привлекательным на старте, пишет WinFuture. Версия на 256 гигабайт в Швеции оценивается в 16 990 крон, что ниже цены Galaxy S25 Ultra.