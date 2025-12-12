Як перевірити термін придатності вашої USB-флешки й дізнатися, коли вона може вийти з ладу

Подібно до компакт-дисків та інших носіїв початку 2000-х років, USB-накопичувачі з часом починають масово виходити з ладу через старіння внутрішніх компонентів. Флешки мають обмежений ресурс роботи, вичерпання якого загрожує пошкодженням файлів. Проте ви можете дізнатися приблизний час, коли це може статися.

Існує спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє оцінити "здоров'я" USB накопичувач та попередити втрату інформації. 24 Канал розповість про те, чим краще скористатися, щоб не втратити цінні дані.

Як визначити, скільки часу залишилося вашому накопичувачу?

Технологія флешпам'яті не є вічною. За даними експертів Flash Bay, стандартні USB-накопичувачі розраховані на певну кількість циклів запису та стирання – зазвичай від 10 000 до 100 000 разів. Коли цей ліміт вичерпується, пристрій починає працювати некоректно, що призводить до пошкодження даних.

Важливо! Окрім зносу пам'яті, причиною відмови може стати тривале невикористання, вплив вологи або вихід контролера з ладу.

На жаль, зовнішній вигляд флешки ніяк не видає її критичного стану. Для діагностики старого накопичувача, знайденого у шухляді, найкраще скористатися безплатною утилітою Check Flash, яку створив український програміст Михайло Черкес.

Це простий, але потужний інструмент для ПК, який проводить стрес-тести та вимірює швидкість роботи. Це дозволяє миттєво зрозуміти, чи варто довіряти цьому носію свої файли, чи він вже на межі відмови.

Процес перевірки складається з наступних етапів:

Завантажте утиліту Check Flash (вона доступна на таких ресурсах, як Softonic). Запустіть файл ChkFlsh.exe (інсталяція не потрібна). У меню "Access type" (Тип доступу) оберіть опцію "Use Temporary File" (Використовувати тимчасовий файл). Переконайтеся, що у списку пристроїв обрано саме ту флешку, яку потрібно протестувати, особливо якщо до комп'ютера під'єднано кілька накопичувачів. У розділі "Action Type" (Тип дії) виберіть "Write and Read test" (Тест запису та читання), а в підменю – "Full Pattern Set". У графі "Test Length" (Тривалість тесту) встановіть значення "One full pass" (Один повний прохід). Натисніть кнопку "Start". Залежно від об'єму пам'яті, процес може тривати від кількох хвилин до кількох годин.

Після завершення сканування програма сформує звіт. Якщо на візуальній карті з'явилися жовті або червоні блоки – це ознака помилок. З такого носія слід негайно скопіювати вцілілі дані та утилізувати його.

Які ще корисні функції має програма?

Крім пошуку битих секторів, Check Flash визначає реальну швидкість роботи, що є чудовим індикатором зносу. Для стандарту USB 2.0 нормальна швидкість читання становить 10–25 Мбіт/с, а запису – 3–10 Мбіт/с.

Для новіших накопичувачів USB 3.0 ці показники мають бути вищими: 60–150 Мбіт/с на читання та 10–45 Мбіт/с на запис. Якщо результати вашого пристрою суттєво нижчі за ці діапазони, його життєвий цикл добігає кінця.