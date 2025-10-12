Несколько водительских услуг будут временно недоступными в портале Дия. Речь идет о замене техпаспорта и перерегистрации авто.

Украинцев обещают проинформировать о возобновлении работы услуг как только они снова станут доступными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Почему услуги для водителей будут временно недоступны в Дии?

В Дии советуют водителям предварительно спланировать замену техпаспорта, покупку или продажу авто. Там объясняют, что из-за нового тарифа на бланки изменится стоимость некоторых водительских услуг, а именно замены техпаспорта и перерегистрации авто.

Сервисному центру МВД нужно время, чтобы подготовиться к изменениям, поэтому эти услуги в Дии будут временно недоступны с 13 октября.

Услуги заработают через несколько дней, и водители снова будут получать их в несколько кликов. Как только будет "зеленый свет", обязательно сообщим,

– уверяют в Дии.

Услуги для водителей в Дии: коротко о главном