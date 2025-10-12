В Дии будут недоступными две услуги для водителей: когда заработают снова
- Услуги замены техпаспорта и перерегистрации авто будут временно недоступны в портале Дия с 13 октября из-за нового тарифа на бланки.
- Сервисный центр МВД готовится к изменениям, и о восстановлении услуг обещают сообщить, когда они снова станут доступными.
Несколько водительских услуг будут временно недоступными в портале Дия. Речь идет о замене техпаспорта и перерегистрации авто.
Украинцев обещают проинформировать о возобновлении работы услуг как только они снова станут доступными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
Почему услуги для водителей будут временно недоступны в Дии?
В Дии советуют водителям предварительно спланировать замену техпаспорта, покупку или продажу авто. Там объясняют, что из-за нового тарифа на бланки изменится стоимость некоторых водительских услуг, а именно замены техпаспорта и перерегистрации авто.
Сервисному центру МВД нужно время, чтобы подготовиться к изменениям, поэтому эти услуги в Дии будут временно недоступны с 13 октября.
Услуги заработают через несколько дней, и водители снова будут получать их в несколько кликов. Как только будет "зеленый свет", обязательно сообщим,
– уверяют в Дии.
Услуги для водителей в Дии: коротко о главном
Вскоре в приложении Дия появятся новые функции для водителей. Благодаря обновлению можно будет оставить свои номерные знаки после перерегистрации автомобиля или замены техпаспорта, а впоследствии закрепить их за новым транспортным средством. Ранее для этого нужно было лично ехать в сервисный центр МВД, чтобы сдать номера на хранение.
Среди новых возможностей, которые станут доступными в Дии: просмотр и продление хранения номерных знаков, замена номеров, бронирование желаемой комбинации номеров и использование "запаса" собственных номеров для новой машины.