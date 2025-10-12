У Дії будуть недоступними дві послуги для водіїв: коли запрацюють знову
- Послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто будуть тимчасово недоступні в порталі Дія з 13 жовтня через новий тариф на бланки.
- Сервісний центр МВС готується до змін, і про відновлення послуг обіцяють повідомити, коли вони знову стануть доступними.
Кілька водійських послуг будуть тимчасово недоступними в порталі Дія. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.
Українців обіцяють проінформувати про відновлення роботи послуг щойно вони знову стануть доступними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
Дивіться також Від Gemini до власної розробки: як зміниться штучний інтелект у Дії
Чому послуги для водіїв будуть тимчасово недоступними в Дії?
У Дії радять водіям попередньо спланувати заміну техпаспорта, купівлю чи продаж авто. Там пояснюють, що через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме заміни техпаспорта та перереєстрації авто.
Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня.
Послуги запрацюють за декілька днів, і водії знову отримуватимуть їх у кілька кліків. Щойно буде "зелене світло", обов’язково повідомимо,
– запевняють у Дії.
Послуги для водіїв у Дії: коротко про головне
Невдовзі в застосунку Дія з’являться нові функції для водіїв. Завдяки оновленню можна буде залишити свої номерні знаки після перереєстрації автомобіля чи заміни техпаспорта, а згодом закріпити їх за новим транспортним засобом. Раніше для цього потрібно було особисто їхати до сервісного центру МВС, щоб здати номери на зберігання.
Серед нових можливостей, які стануть доступними в Дії: перегляд і продовження зберігання номерних знаків, заміна номерів, бронювання бажаної комбінації номерів та використання "запасу" власних номерів для нової автівки.