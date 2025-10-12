Укр Рус
Техно Смартфони У Дії будуть недоступними дві послуги для водіїв: коли запрацюють знову
12 жовтня, 18:21
2

У Дії будуть недоступними дві послуги для водіїв: коли запрацюють знову

Надія Батюк
Основні тези
  • Послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто будуть тимчасово недоступні в порталі Дія з 13 жовтня через новий тариф на бланки.
  • Сервісний центр МВС готується до змін, і про відновлення послуг обіцяють повідомити, коли вони знову стануть доступними.

Кілька водійських послуг будуть тимчасово недоступними в порталі Дія. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.

Українців обіцяють проінформувати про відновлення роботи послуг щойно вони знову стануть доступними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Від Gemini до власної розробки: як зміниться штучний інтелект у Дії

Чому послуги для водіїв будуть тимчасово недоступними в Дії?

У Дії радять водіям попередньо спланувати заміну техпаспорта, купівлю чи продаж авто. Там пояснюють, що через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме заміни техпаспорта та перереєстрації авто. 

Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня.

Послуги запрацюють за декілька днів, і водії знову отримуватимуть їх у кілька кліків. Щойно буде "зелене світло", обов’язково повідомимо,
 – запевняють у Дії.

Послуги для водіїв у Дії: коротко про головне

  • Невдовзі в застосунку Дія з’являться нові функції для водіїв. Завдяки оновленню можна буде залишити свої номерні знаки після перереєстрації автомобіля чи заміни техпаспорта, а згодом закріпити їх за новим транспортним засобом. Раніше для цього потрібно було особисто їхати до сервісного центру МВС, щоб здати номери на зберігання.

  • Серед нових можливостей, які стануть доступними в Дії: перегляд і продовження зберігання номерних знаків, заміна номерів, бронювання бажаної комбінації номерів та використання "запасу" власних номерів для нової автівки.