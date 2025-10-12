Українців обіцяють проінформувати про відновлення роботи послуг щойно вони знову стануть доступними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Чому послуги для водіїв будуть тимчасово недоступними в Дії?

У Дії радять водіям попередньо спланувати заміну техпаспорта, купівлю чи продаж авто. Там пояснюють, що через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме заміни техпаспорта та перереєстрації авто.

Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня.

Послуги запрацюють за декілька днів, і водії знову отримуватимуть їх у кілька кліків. Щойно буде "зелене світло", обов’язково повідомимо,

– запевняють у Дії.

Послуги для водіїв у Дії: коротко про головне