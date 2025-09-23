Що стоїть за планами переходу на власну ШІ-модель?

Зараз цифровий помічник під назвою "Дія.AI" працює на основі великої мовної моделі Gemini 2.0 Flash, розробленої компанією Google. Ця технологія, додатково навчалась на внутрішній базі знань Мінцифри, дозволяє асистенту консультувати громадян щодо державних послуг, допомагати у вирішенні життєвих ситуацій та навіть надавати деякі послуги безпосередньо в чаті, наприклад, видавати довідку про доходи, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дмитра Овчаренка для DOU.

Однак залежність від стороннього розробника не відповідає стратегічним цілям цифрової незалежності України. Тому Мінцифри планує перевести "Дія.AI" на національну велику мовну модель, яка працюватиме виключно в межах державної інфраструктури. Ми вже неодноразово чули про цей проєкт. Наприклад, у березні нам уперше анонсували власну LLM для "масового виробництва українських ШІ-інструментів". Передбачається, що вона буде навчена повністю на великому масиві українських даних, дозволяючи розуміти контексти українських реалій, діалекти та специфічну термінологію. На її основі планується розробка ШІ-продуктів для державного сектору, зокрема для інтеграції в такі платформи, як Дія, Мрія та військові системи.

Перехід на власну технологію має три ключові переваги:

Безпека . Найважливіший аспект полягає в тому, що всі дані оброблятимуться та зберігатимуться всередині України. Це мінімізує ризики, пов'язані з передачею інформації за кордон, і гарантує вищий рівень захисту, що особливо важливо для державних сервісів.

Якість . Національну модель навчатимуть на величезному масиві унікальних українських даних. Завдяки цьому вона глибше розумітиме українську мову, культурний та історичний контекст, що дозволить їй надавати точніші та релевантніші відповіді, ніж будь-яка іноземна модель.

Вартість. Очікується, що використання власної розробки буде дешевшим для держави та доступнішим для українських компаній, науковців та громадських організацій у майбутньому.

Навіть за поточної архітектури безпека персональних даних залишається пріоритетом. У Дії застосовується технологія маскування: штучний інтелект ніколи не "бачить" реальні дані користувачів, такі як ім'я чи номер паспорта. Система автоматично замінює їх на знеособлені "маски" перед відправленням запиту до моделі Gemini. Таким чином, до хмарної інфраструктури Google не передається жодна конфіденційна інформація з державних реєстрів. Уся інфраструктура розміщена на захищених серверах ДП "Дія".

Плани на майбутнє

Наразі "Дія.AI" працює в режимі відкритого бета-тестування. Користувачі можуть оцінювати відповіді асистента, що допомагає команді розробників донавчати систему та покращувати її роботу. У майбутньому перелік доступних через ШІ послуг розширюватиметься, перетворюючи асистента на єдине вікно для взаємодії з державою.

Наразі Мінцифри хоче розбудувати кілька відкритих українських моделей до 2026 року, щоб бізнес і держоргани могли запускати власні рішення на її основі, пише Dev.ua. Це дозволить залишати українські дані всередині країни. Національна мовна модель розглядається як своєрідний рушій подальшого розвитку Дії, де навантаження зростає, а вартість падає.