Что стоит за планами перехода на собственную ИИ-модель?

Сейчас цифровой помощник под названием "Дія.AI" работает на основе большой языковой модели Gemini 2.0 Flash, разработанной компанией Google. Эта технология, дополнительно училась на внутренней базе знаний Минцифры, позволяет ассистенту консультировать граждан относительно государственных услуг, помогать в решении жизненных ситуаций и даже предоставлять некоторые услуги непосредственно в чате, например, выдавать справку о доходах, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Дмитрия Овчаренко для DOU.

Однако зависимость от стороннего разработчика не соответствует стратегическим целям цифровой независимости Украины. Поэтому Минцифры планирует перевести "Дія.AI" на национальную большую языковую модель, которая будет работать исключительно в пределах государственной инфраструктуры. Мы уже неоднократно слышали об этом проекте. Например, в марте нам впервые анонсировали собственную LLM для "массового производства украинских ИИ-инструментов". Предполагается, что она будет обучена полностью на большом массиве украинских данных, позволяя понимать контексты украинских реалий, диалекты и специфическую терминологию. На ее основе планируется разработка ИИ-продуктов для государственного сектора, в частности для интеграции в такие платформы, как Дія, Мрія и военные системы.

Переход на собственную технологию имеет три ключевых преимущества:

Безопасность . Важнейший аспект заключается в том, что все данные будут обрабатываться и храниться внутри Украины. Это минимизирует риски, связанные с передачей информации за границу, и гарантирует высокий уровень защиты, что особенно важно для государственных сервисов.

. Важнейший аспект заключается в том, что все данные будут обрабатываться и храниться внутри Украины. Это минимизирует риски, связанные с передачей информации за границу, и гарантирует высокий уровень защиты, что особенно важно для государственных сервисов. Качество . Национальную модель будут обучать на огромном массиве уникальных украинских данных. Благодаря этому она будет глубже понимать украинский язык, культурный и исторический контекст, что позволит ей предоставлять более точные и релевантные ответы, чем любая иностранная модель.

. Национальную модель будут обучать на огромном массиве уникальных украинских данных. Благодаря этому она будет глубже понимать украинский язык, культурный и исторический контекст, что позволит ей предоставлять более точные и релевантные ответы, чем любая иностранная модель. Стоимость. Ожидается, что использование собственной разработки будет дешевле для государства и доступнее для украинских компаний, ученых и общественных организаций в будущем.

Даже при текущей архитектуре безопасность персональных данных остается приоритетом. В Дії применяется технология маскировки: искусственный интеллект никогда не "видит" реальные данные пользователей, такие как имя или номер паспорта. Система автоматически заменяет их на обезличенные "маски" перед отправкой запроса в модель Gemini. Таким образом, в облачную инфраструктуру Google не передается никакая конфиденциальная информация из государственных реестров. Вся инфраструктура размещена на защищенных серверах ГП "Дія".

Планы на будущее

На данный момент "Дія.AI" работает в режиме открытого бета-тестирования. Пользователи могут оценивать ответы ассистента, что помогает команде разработчиков дообучать систему и улучшать ее работу. В будущем перечень доступных через ИИ услуг будет расширяться, превращая ассистента в единое окно для взаимодействия с государством.

Сейчас Минцифры хочет построить несколько открытых украинских моделей до 2026 года, чтобы бизнес и госорганы могли запускать собственные решения на ее основе, пишет Dev.ua. Это позволит оставлять украинские данные внутри страны. Национальная языковая модель рассматривается как своеобразный двигатель дальнейшего развития Дії, где нагрузка растет, а стоимость падает.