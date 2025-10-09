У "Дії" планують запустити нові послуги, які спростять життя водіям. Зокрема, користувачі зможуть керувати своїми номерними знаками просто в застосунку, без потреби відвідувати сервісні центри МВС. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Як працюватиме нова функція в "Дії"?

Завдяки оновленню можна буде залишити свої номерні знаки після перереєстрації автомобіля чи заміни техпаспорта, а згодом закріпити їх за новим транспортним засобом. Раніше для цього потрібно було особисто їхати до сервісного центру МВС, щоб здати номери на зберігання.

Серед нових можливостей, які стануть доступними в "Дії":

– перегляд і продовження зберігання номерних знаків;

– заміна номерів;

– бронювання бажаної комбінації номерів;

– використання "запасу" власних номерів для нової автівки.

Як повідомляє Telegram-канал Мінцифри, нова функція дозволить водіям заощадити час і уникнути черг, роблячи процес управління номерами повністю онлайн.

Як українці зможуть розлучатись, за допомогою "Дії"?

Невдовзі українці зможуть розлучатися онлайн у застосунку Дія. Втім, ця послуга буде доступна не усім подружжям.

Після подання заяви на розлучення Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах. Якщо дітей немає, то уже через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна буде відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу буде надане у застосунку.