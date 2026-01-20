Ілон Маск повідомив, що Tesla перезапускає роботу над Dojo3 – третім поколінням внутрішнього суперкомп'ютерного проєкту компанії. За його словами, команда повертається до Dojo тепер, коли дизайн чипа AI5 перебуває у хорошому стані. Минулого року проєкт було фактично зупинено, а команду розформовано, оскільки Tesla зробила ставку на розвиток AI-чипів для своїх електромобілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Ілона Маска в Х.

Навіщо Tesla знову потрібен Dojo?

Dojo створюється для обробки відеозаписів та інших даних, які збирають автомобілі Tesla. Ці масиви інформації використовуються для навчання нейромережі, що лежить в основі системи Full Self-Driving. Втім, у 2025 році Маск публічно заявляв, що компанії недоцільно паралельно масштабувати два різні дизайни AI-чипів. Тоді він наголошував, що чипи Tesla AI5, AI6 і наступні покоління будуть чудово підходити для виконання обчислень у реальному часі та принаймні достатньо ефективними для навчання, тому всі зусилля було зосереджено саме на них.

Йдеться про процесори, які встановлюються безпосередньо в автомобілях Tesla і призначені насамперед для роботи автопілота, а не для масштабного навчання моделей. Відомо, що чипи AI6 вироблятиме Samsung на своєму заводі в Техасі в межах контракту з Tesla на 16 мільярдів доларів.

Як пише Engadget, відновлення Dojo викликає скепсис. За роки Маск неодноразово робив гучні заяви, частина з яких не справджувалася або виявлялася перебільшенням. Додаткові сумніви пов'язані з його словами про те, що Dojo3 може стати "космічними AI-обчисленнями". Ідея полягає в розміщенні дата-центрів на орбіті, де, за задумом прихильників концепції, легше отримувати сонячну енергію, а низькі температури зменшують витрати на охолодження.

Хоча концепція орбітальних дата-центрів набирає популярності, вона залишається суто теоретичною. Багато експертів сумніваються, що такі системи зможуть найближчим часом стати реалістичною альтернативою наземним обчислювальним центрам.