Илон Маск сообщил, что Tesla перезапускает работу над Dojo3 – третьим поколением внутреннего суперкомпьютерного проекта компании. По его словам, команда возвращается к Dojo теперь, когда дизайн чипа AI5 находится в хорошем состоянии. В прошлом году проект был фактически остановлен, а команда расформирована, поскольку Tesla сделала ставку на развитие AI-чипов для своих электромобилей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Илона Маска в Х.

Смотрите также Tesla переводит функцию Full Self-Driving только на подписку

Зачем Tesla снова нужен Dojo?

Dojo создается для обработки видеозаписей и других данных, которые собирают автомобили Tesla. Эти массивы информации используются для обучения нейросети, что лежит в основе системы Full Self-Driving. Впрочем, в 2025 году Маск публично заявлял, что компании нецелесообразно параллельно масштабировать два разных дизайна AI-чипов. Тогда он подчеркивал, что чипы Tesla AI5, AI6 и следующие поколения будут прекрасно подходить для выполнения вычислений в реальном времени и по крайней мере достаточно эффективными для обучения, поэтому все усилия были сосредоточены именно на них.

Речь идет о процессорах, которые устанавливаются непосредственно в автомобилях Tesla и предназначены прежде всего для работы автопилота, а не для масштабного обучения моделей. Известно, что чипы AI6 будет производить Samsung на своем заводе в Техасе в рамках контракта с Tesla на 16 миллиардов долларов.

Как пишет Engadget, восстановление Dojo вызывает скепсис. За годы Маск неоднократно делал громкие заявления, часть из которых не оправдывалась или оказывалась преувеличением. Дополнительные сомнения связаны с его словами о том, что Dojo3 может стать "космическими AI-вычислениями". Идея заключается в размещении дата-центров на орбите, где, по замыслу сторонников концепции, легче получать солнечную энергию, а низкие температуры уменьшают затраты на охлаждение.

Хотя концепция орбитальных дата-центров набирает популярность, она остается чисто теоретической. Многие эксперты сомневаются, что такие системы смогут в ближайшее время стать реалистичной альтернативой наземным вычислительным центрам.