Генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія припинить продаж пакета Full Self-Driving за 8 000 доларів. Після 14 лютого система стане доступною лише у форматі підписки. Про нову вартість Маск не повідомив, а також не пояснив причин такого рішення. Наразі FSD уже можна оформити за 99 доларів на місяць або 999 доларів на рік. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на заяву Ілона Маска в Х.

Що змінюється у продажі Full Self-Driving?

Перехід на підписку може виявитися вигіднішим для покупців, особливо для тих, хто планує продати або обміняти автомобіль. У такому разі власники не втрачатимуть значну суму, вкладену в опцію, яка не передається наступному власнику. Також це дає можливість користувачам оцінити систему без довгострокових зобов’язань, зважаючи на те, що Tesla роками неодноразово обіцяла більше, ніж реально пропонувала.

Як пише Mashable, попри назву, Full Self-Driving не забезпечує повністю автономного руху. Водій повинен постійно контролювати систему й регулярно брати керування на себе. Через це технологія фактично залишається асистентом водія і не відповідає навіть третьому рівню автономності, не кажучи вже про повністю автономні рівні 4 або 5. Маск почав активно просувати ідею самокерованих Tesla ще у 2015 році, обіцяючи повну автономність до 2018 року.

Назви Autopilot і Full Self-Driving уже давно критикують правозахисники споживачів та державні органи, називаючи їх оманливими. Регулятори поки не запровадили жорстких санкцій, однак нещодавно суд у Каліфорнії визнав, що Tesla використовувала "оманливі формулювання" у маркетингу Autopilot. Суддя рекомендував призупинити продажі компанії у штаті на 30 днів, хоча Tesla має 90 днів на виконання вимог і все ще може уникнути покарання.

Чому Tesla знову судять?