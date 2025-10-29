Древнюю ДНК нашли в костях неандертальцев, раскопанных когда-то в Крыму

Новое генетическое исследование кости, найденной в Крыму, проливает свет на передвижения неандертальцев в Евразии. Эта находка помогает ученым лучше понять маршруты миграции и связи между популяциями, которые жили за тысячи километров друг от друга в период позднего палеолита, незадолго до исчезновения этого вида.

Что узнали ученые о миграции неандертальцев в Азию?

В течение десятилетий палеонтологи пытались воссоздать маршруты неандертальцев, которые двигались из Европы в Азию в эпоху среднего и верхнего палеолита. Этот период был переломным, ведь он знаменовал постепенное исчезновение неандертальцев и доминирование Homo sapiens. Археологическая стоянка Староселье на Крымском полуострове давно считалась важным центром активности неандертальцев, однако из-за плохой сохранности костей получить прямые доказательства в виде ДНК долгое время не удавалось, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Ситуация изменилась, когда американские из Университета Юты исследователи проанализировали 150 фрагментов костей со стоянки Староселье. С помощью метода масс-спектрометрии коллагеновых пептидов (ZooMS) им удалось идентифицировать фрагмент, принадлежавший неандертальцу. Тысячи других обломков были слишком малы для анализа. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст кости составляет от 45 910 до 45 340 лет. Найденную особь назвали "Star 1".

Анализ митохондриальной ДНК "Star 1" принес настоящую сенсацию. Оказалось, что этот неандерталец генетически ближайший к пяти другим гомининам, найденных на трех стоянках в Алтайском регионе Сибири – Денисовой пещере, Чагирской пещере и пещере Окладникова. Это открытие поражает, ведь расстояние между Крымом и Алтаем составляет около 3000 километров. Такая генетическая связь является убедительным доказательством того, что группы неандертальцев не были изолированными локальными популяциями, а были мобильными и способными преодолевать огромные расстояния.



Кость неандертальца, названного как "Star 1" / Фото Эмили Пиготт

Кроме генетических доказательств, на связь указывают и каменные орудия труда. Инструменты, найденные в Староселье, по технике изготовления очень похожи на те, что были обнаружены в Алтайском регионе. Это свидетельствует не только о миграции, но и о возможном культурном обмене между далекими популяциями, говорится в исследовании, опубликованном на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование также раскрыло детали быта крымских неандертальцев. Анализ нечеловеческих костных остатков показал, что 93% из них принадлежали лошадям. Это означает, что лошади были основным объектом охоты и источником пищи для местных жителей. В меньшем количестве также попадались кости волков, бизонов и носорогов.

Как они путешествовали?

Чтобы понять, как именно неандертальцы могли путешествовать на такие большие расстояния, ученые провели моделирование среды обитания на основе палеоклиматических данных. Они обнаружили потенциальный миграционный коридор вдоль 55 градуса северной широты, где климат был благоприятным для передвижения в периоды примерно от 60 000 до 120 000 лет назад.

Хотя небольшой размер костного фрагмента накладывает определенные ограничения на точность анализа, эта находка является ключевым элементом в разгадке большой головоломки жизни и миграционных путей неандертальцев.

Что мы вообще знаем о неандертальцах?

Неандертальцы населяли огромные территории Евразии в течение сотен тысяч лет. Они расселились от Пиренейского полуострова на западе до территории современного Узбекистана на востоке. Их ареал простирался от Сибири до южной части Ближнего Востока.

Основные территории:

Европа: от Пиренеев до Восточной Европы, включая Францию, Германию, Бельгию, Испанию, Италию, Хорватию, Украину.

Западная Азия: Ближний Восток, включая Израиль, Сирию, Ирак.

Центральная Азия: до Алтайских гор в Южной Сибири.

Археологические исследования показывают, что неандертальцы были особенно многочисленными в юго-западной Франции, которая имеет самую высокую плотность неандертальских стоянок. В Африке следов неандертальцев до сих пор не нашли. Они эволюционировали в Европе и Азии, но благодаря ранним волнам миграции Homo sapiens, сегодня африканцы имеют общие гены, которые они унаследовали от скрещивания африканских мигрантов с неандертальцами. Неандертальцы населяли Землю почти на 200 тысяч лет раньше современных людей.

Неандертальцы были первым видом людей, которые постоянно населяли Европу. Они жили в условиях ледникового периода, близко к краю ледника, что заставляло их приспосабливаться к суровым климатическим условиям.

Ранние неандертальцы появились 400 – 350 тысяч лет назад, а последние популяции исчезли в промежутке между 40 – 27 тысячами лет назад.

Некоторые изолированные группы неандертальцев, возможно, выжили на Иберийском полуострове до 30 – 24 тысяч лет назад.

Последние известные поселения находились в Гибралтаре, где неандертальцы жили еще около 28 тысяч лет назад.

Теории вымирания

Причины исчезновения неандертальцев остаются одной из самых сложных научных загадок. Существует несколько основных теорий, которые, вероятно, действовали в комплексе.

Теория ультрафиолетового излучения является одной из самых новых. Она была предложена доктором Агнитом Мухопадхьяем из Мичиганского университета и рассказывает о роли солнечной радиации в исчезновении целого вида. Согласно этой гипотезе, описанной в Science Advances в этом году, неандертальцы могли вымереть из-за повышенного уровня ультрафиолетового и космического излучения около 41 тысячи лет назад, когда произошло событие Лашамп – временное ослабление магнитного поля Земли. Оно ослабло до 10% от нормального уровня, позволяя большему количеству ультрафиолетового и космического излучения достичь поверхности планеты. Homo sapiens выжили благодаря лучшей защите: плотной облегающей одежде, использованию охры как естественного солнцезащитного средства и укрытию в пещерах. Неандертальцы, которые не владели этими технологиями, подверглись большему воздействию радиации. Многие археологи относятся скептически к этой гипотезе. Критики отмечают, что неандертальцы также использовали охру более 100 тысяч лет, обрабатывали шкуры животных и, вероятно, носили функциональную одежду. Наконец, они также обитали в пещерах. Кроме того, нет доказательств массового вымирания в других регионах во время этого события.

Демографические факторы. Современные эксперты считают демографические факторы важнейшими в вымирании неандертальцев. Ключевые проблемы, по их мнению были такими: малая численность популяции (неандертальцы никогда не превышали десятки тысяч особей в целом по миру), инбридинг (скрещивание близкородственных особей из-за изолированности популяций), генетический кризис (снижение генетического разнообразия около 100 тысяч лет назад), как описано в исследовании, что появилось в 2021 году в National Library of Medicine.

Конкуренция с Homo sapiens. Приход современных людей из Африки около 45 – 60 тысяч лет назад создал конкуренцию за ресурсы. Homo sapiens имели преимущества – инструменты и технологии, более сложные формы коммуникации, адаптивность к изменениям климата, большие социальные группы (до 150 человек против 5 – 15 у неандертальцев). Об этой теории подробно рассказывали в The Conversation.

Ассимиляция через скрещивание. Согласно одной из теорий, неандертальцы не вымерли, а были постепенно ассимилированы через скрещивание с Homo sapiens. Современные люди вне Африки имеют 1 – 4% неандертальской ДНК, что подтверждает межвидовое скрещивание.

Климатические изменения и природные катастрофы. Вымирание неандертальцев совпало с периодом климатической нестабильности, которая могла уничтожить источники пищи, уменьшить популяции в ключевых регионах, создать условия для заселения этих территорий Homo sapiens. Кроме того, свою роль могли сыграть извержения вулканов, например Кампанское извержение в районе Неаполя.

Ограниченная мобильность. Испанские археологи обнаружили, что неандертальцы были менее мобильными по сравнению с Homo sapiens. Они сильнее зависели от окружающей среды и охотились только на животных вблизи места проживания, тогда как современные люди были более гибкими и охотились на животных независимо от места их проживания.

Наконец, одной из старейших теорий является истребление неандертальцев нашим видом, Homo sapiens. Однако в последние годы ученые отходят от этой теории, поскольку не просто не нашли ей подтверждений, а даже видят опровержения. Нет доказательств войн между этими видами, зато есть доказательства мирного сосуществования.