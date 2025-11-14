DJI представила дрон с жестовым управлением

Компания DJI обновила свою популярную модель дрона для начинающих, представив Neo 2. Это миниатюрное устройство, официально предназначенное для новичков в мире видеоблогинга, получило ряд весомых улучшений. Он позволяет создавать контент без необходимости использовать пульт управления.

Чем удивит новый дрон?

DJI Neo 2 является чрезвычайно компактным и легким устройством. Его вес составляет всего 151 грамм, а размер – 42 квадратных сантиметра, учитывая защищенные пропеллеры. Благодаря таким параметрам, дрон легко помещается в обычный рюкзак. Одной из ключевых особенностей, нетипичной для бюджетных моделей, стало наличие лидарных датчиков, которые помогают дрону обнаруживать и обходить препятствия на своем пути, пишет 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Смотрите также Прорывная технология SHIELD защищает дроны от кибератак

Управлять дроном можно несколькими способами, что обеспечивает значительную гибкость:

Neo 2 распознает жесты, например, взмах руки для указания направления, или движение обеих рук, чтобы подзывать его ближе.

Также поддерживаются голосовые команды, которые можно отдавать через смартфон или Bluetooth-гарнитуру.

Кроме того, есть возможность использовать телефон как пульт, подключать фирменные контроллеры DJI или даже специальную гарнитуру для просмотра видео от первого лица в реальном времени.



Дрон DJI Neo 2 / Фото DJI

Камера дрона установлена на карданном подвесе, что теперь может вращаться, обеспечивая плавное и стабильное изображение, даже когда дрон следует за объектом, что движется. Он способен следовать за человеком во время ходьбы, бега или езды на велосипеде.

Обновленный дрон поддерживает различные предварительно настроенные режимы съемки, позволяя создавать кинематографические приближения и снимать как групповые, так и сольные моменты лишь несколькими прикосновениями на экране смартфона.

Короткий рекламный ролик о DJI Neo 2: видео

Новая модель значительно быстрее предыдущей и способна развивать скорость до 44 км/ч, что позволяет ей не отставать от велосипедиста.

Связь со смартфоном через Wi-Fi поддерживается на впечатляющем расстоянии до 500 метров на открытой местности.

По заявлению производителя, полного заряда аккумулятора хватает на 19 минут полета.

Внутреннее хранилище объемом 49 ГБ позволяет хранить до 105 минут видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Обновленная 12-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и 1/2-дюймовым сенсором обещает более высокую детализацию и лучшую точность передачи цветов по сравнению с первым поколением Neo.



Дрон DJI Neo 2 / Фото DJI

Стоимость устройства выросла до 275 долларов, тогда как предыдущая модель стоила 199 долларов. Дрон уже доступен для покупки.