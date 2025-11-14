DJI представила дрон із жестовим керуванням

Компанія DJI оновила свою популярну модель дрона для початківців, представивши Neo 2. Цей мініатюрний пристрій, офіційно призначений для новачків у світі відеоблогінгу, отримав низку вагомих покращень. Він дозволяє створювати контент без необхідності використовувати пульт керування.

Чим здивує новий дрон?

DJI Neo 2 є надзвичайно компактним і легким пристроєм. Його вага становить усього 151 грам, а розмір – 42 квадратних сантиметри, враховуючи захищені пропелери. Завдяки таким параметрам, дрон легко поміщається у звичайний рюкзак. Однією з ключових особливостей, нетиповою для бюджетних моделей, стала наявність лідарних датчиків, які допомагають дрону виявляти й оминати перешкоди на своєму шляху, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Керувати дроном можна кількома способами, що забезпечує значну гнучкість:

Neo 2 розпізнає жести, наприклад, помах руки для вказівки напрямку, або рух обох рук, щоб підкликати його ближче.

Також підтримуються голосові команди, які можна віддавати через смартфон або Bluetooth-гарнітуру.

Крім того, є можливість використовувати телефон як пульт, підключати фірмові контролери DJI або навіть спеціальну гарнітуру для перегляду відео від першої особи в реальному часі.



Дрон DJI Neo 2 / Фото DJI

Камера дрона встановлена на карданному підвісі, що тепер може обертатися, забезпечуючи плавне й стабільне зображення, навіть коли дрон слідує за об'єктом, що рухається. Він здатний слідувати за людиною під час ходьби, бігу чи їзди на велосипеді.

Оновлений дрон підтримує різноманітні попередньо налаштовані режими зйомки, дозволяючи створювати кінематографічні наближення та знімати як групові, так і сольні моменти лише кількома дотиками на екрані смартфона.

Короткий рекламний ролик про DJI Neo 2: відео

Нова модель значно швидша за попередню і здатна розвивати швидкість до 44 км/год, що дозволяє їй не відставати від велосипедиста.

Зв'язок зі смартфоном через Wi-Fi підтримується на вражаючій відстані до 500 метрів на відкритій місцевості.

За заявою виробника, повного заряду акумулятора вистачає на 19 хвилин польоту.

Внутрішнє сховище об'ємом 49 ГБ дозволяє зберігати до 105 хвилин відео у форматі 4K з частотою 60 кадрів на секунду.

Оновлена 12-мегапіксельна камера з діафрагмою f/2.2 та 1/2-дюймовим сенсором обіцяє вищу деталізацію та кращу точність передачі кольорів порівняно з першим поколінням Neo.



Дрон DJI Neo 2 / Фото DJI

Вартість пристрою зросла до 275 доларів, тоді як попередня модель коштувала 199 доларів. Дрон вже доступний для покупки.