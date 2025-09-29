Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с громкими обвинениями в адрес французских властей. Он утверждает, что разведка Франции пыталась давить на него, требуя цензурировать некоторые каналы накануне выборов в Молдове. В обмен на это Дурову якобы предлагали помощь в его собственном судебном деле во Франции.

Что предлагали и чего требовали от Дурова?

История началась более года назад, когда основатель Telegram был задержан в Париже по обвинению в соучастии в многочисленных преступлениях, совершенных на платформе Telegram. Дело в том, что отказ его компании сотрудничать с правоохранительными органами и отсутствие надлежащей модерации контента привели к расцвету мошенничества, торговли наркотиками и распространения материалов, содержащих случаи сексуальной эксплуатации детей. По словам Павла Дурова, именно в тот период на него вышел посредник от французской разведки. Этот человек якобы попросил его помочь правительству Молдовы, удалив ряд Telegram-каналов перед президентскими выборами в стране, которые состоялись осенью 2024 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Дуров отмечает, что его команда проверила первый список каналов, предоставленный французской и молдавской сторонами. Несколько из них действительно нарушали правила Telegram, поэтому они были удалены. После этого, как утверждает россиянин, посредник сообщил, что в обмен на такое сотрудничество французская разведка "замолвит за него словечко" перед судьей, который вел его дело.

Однако на этом просьбы не закончились. Вскоре команда Telegram получила второй список "проблемных" молдавских каналов. По словам Дурова, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали правилам мессенджера. Их единственной общей чертой было то, что они выражали политические позиции, которые не нравились правительствам Франции и Молдовы.

Хотя Дуров не говорит о том, что эти каналы были пророссийскими и продвигали российские нарративы, учитывая то, кто баллотировался в 2024 году против Майи Санду, можно делать уверенные выводы.

Как бы там ни было, но это требование основатель Telegram выполнять отказался, заявив, что платформа не будет удалять контент из-за политического давления. Он назвал такое предложение неприемлемым, поскольку это было бы или попыткой вмешательства в судебный процесс, или использованием его юридической ситуации для влияния на политические события в Восточной Европе.

Что говорят во Франции?

Во французском правительстве отреагировали на обвинения Дурова достаточно сдержанно. Как пишет PhoneArena, Министерство иностранных дел Франции в своей заметке в соцсети X отметило, что основатель Telegram любит делать подобные заявления именно во время выборов. Они напомнили, что ранее в этом году Дуров так же обвинял Францию в попытке вмешательства в выборы в Румынии, где его якобы просили заблокировать "консервативные голоса".

Отметим, что эти обвинения прозвучали на фоне очередных выборов в Молдове, которые могут существенно повлиять на курс страны по вступлению в Европейский Союз. Проевропейская партия, поддерживаемая президентом Майей Санду, противостоит пророссийской оппозиции, которая стремится развернуть страну от евроинтеграции.