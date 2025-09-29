Засновник месенджера Telegram Павло Дуров виступив із гучними звинуваченнями на адресу французької влади. Він стверджує, що розвідка Франції намагалася тиснути на нього, вимагаючи цензурувати деякі канали напередодні виборів у Молдові. В обмін на це Дурову нібито пропонували допомогу в його власній судовій справі у Франції.

Що пропонували та чого вимагали від Дурова?

Історія почалася понад рік тому, коли засновник Telegram був затриманий у Парижі за звинуваченнями у співучасті в численних злочинах, скоєних на платформі Telegram. Річ у тім, що відмова його компанії співпрацювати з правоохоронними органами та відсутність належної модерації контенту призвели до розквіту шахрайства, торгівлі наркотиками й поширення матеріалів, які містили випадки сексуальної експлуатації дітей. За словами Павла Дурова, саме в той період на нього вийшов посередник від французької розвідки. Ця людина нібито попросила його допомогти уряду Молдови, видаливши низку Telegram-каналів перед президентськими виборами в країні, які відбулися восени 2024 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дуров зазначає, що його команда перевірила перший список каналів, наданий французькою та молдовською сторонами. Декілька з них справді порушували правила Telegram, тому їх було видалено. Після цього, як стверджує росіянин, посередник повідомив, що в обмін на таку співпрацю французька розвідка "замовить за нього слівце" перед суддею, який вів його справу.

Однак на цьому прохання не закінчилися. Невдовзі команда Telegram отримала другий список "проблемних" молдовських каналів. За словами Дурова, майже всі ці канали були легітимними та повністю відповідали правилам месенджера. Їхньою єдиною спільною рисою було те, що вони висловлювали політичні позиції, які не подобалися урядам Франції та Молдови.

Хоча Дуров не говорить про те, що ці канали були проросійськими й просували російські наративи, з огляду на те, хто балотувався у 2024 році проти Маї Санду, можна робити впевнені висновки.

Хай там як, але цю вимогу засновник Telegram виконувати відмовився, заявивши, що платформа не видалятиме контент через політичний тиск. Він назвав таку пропозицію неприйнятною, оскільки це було б або спробою втручання в судовий процес, або використанням його юридичної ситуації для впливу на політичні події у Східній Європі.

Що кажуть у Франції?

У французькому уряді відреагували на звинувачення Дурова досить стримано. Як пише PhoneArena, Міністерство закордонних справ Франції у своєму дописі в соцмережі X зазначило, що засновник Telegram полюбляє робити подібні заяви саме під час виборів. Вони нагадали, що раніше цього року Дуров так само звинувачував Францію у спробі втручання у вибори в Румунії, де його нібито просили заблокувати "консервативні голоси".

Зазначимо, що ці звинувачення пролунали на тлі чергових виборів у Молдові, які можуть суттєво вплинути на курс країни щодо вступу до Європейського Союзу. Проєвропейська партія, підтримувана президенткою Маєю Санду, протистоїть проросійській опозиції, яка прагне розвернути країну від євроінтеграції.