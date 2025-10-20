20 и 21 октября небо украсят сразу две кометы – Леммон и SWAN. Эти ледяные путешественницы достигнут максимальной яркости, поэтому при определенных условиях их можно будет наблюдать даже без телескопа. Вот что нужно знать, чтобы не пропустить уникальное зрелище.

Как наблюдать за кометами?

Сначала, 20 октября, к Земле приблизится комета SWAN (C/2025 R2), а уже на следующие сутки, 21 октября, ее догонит комета Леммон (C/2025 A6). Последний раз настолько заметные кометы появлялись более года назад, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Комета Леммон, названа в честь обсерватории, где ее открыли, сейчас сияет со звездной величиной 4,5. Это примерно такая же яркость, как у известного звездного скопления "Улей" (M44), и лишь немного меньше галактики Андромеды (M31). Лучше всего ее будет видно 21 октября, когда она подойдет к Земле на расстояние около 89 миллионов километров. На небе ее можно искать вблизи Большой Медведицы и яркой звезды Арктур.



Комета Леммон (C/2025 A6) в сентябре 2025 года / Фото Dimitrios Katevainis

Несмотря на то, что комета Леммон будет лучшей кометой 2025 года, она не станет "большой" кометой, как NEOWISE или Tsuchinshan-ATLAS. Однако она все равно намного ярче около 90% комет, посещающих нашу Солнечную систему.

Сейчас ее видно как вечером, так и утром в Северном полушарии. Средние и высшие северные широты особенно благоприятны - в средних северных широтах она находится в циркумполярном поясе и не заходит за горизонт на короткий период времени в октябре.

К концу октября или началу ноября комета может достичь звездной величины 4, а затем быстро погаснуть. В конце ноября она будет находиться очень низко в ярких вечерних сумерках для большинства северных наблюдателей, что делает ее практически невидимой для нас.

В южном полушарии комета сейчас не видима, но появиться в ноябре.



Комета Леммон через два дня после предыдущего снимка, 26 сентября 2025 года / Фото Victor Sabet and Julien De Winter

Комета SWAN, которая пролетит на день раньше, будет заметно тусклее – ее яркость составляет 5,9 звездной величины (чем больше число, тем меньше яркость) и потенциально может вырасти до 4-й величины. Она будет светить на юго-западе, в районе созвездий, где формируется так называемый Летний треугольник – Вега, Денеб и Альтаир. Ее можно будет найти примерно на полпути между Альтаиром и горизонтом. До сих пор ее лучше всего было видно из южного полушария, а из северного полушария она становится видимой после максимального сближения, то есть уже 20 октября 2025 года.

SWAN достигла своего перигелия 12 сентября, пройдя примерно в 0,5 астрономической единицы от Солнца, сразу за пределами афелия Меркурия. Эта комета принадлежит к непериодическому типу, но не впервые посещает внутреннюю часть Солнечной системы, что увеличивает ее шансы пережить это путешествие. Согласно данным Sky Walk, ее орбитальный период составляет более 20 000 лет. То есть сейчас мы имеем уникальный шанс ее увидеть, потому что при нашей жизни она уже не покажется.



Комета C/2025 R2 SWAN / Фото Gerald Rhemann, Michael Jäger

Комета SWAN, вероятнее всего, не будет видима невооруженным глазом, как Леммон. Ее яркость не дотягивает до возможностей наших глаз, но она легко будет видима с помощью бинокля или небольшого телескопа. Хотя есть вероятность, что при идеальных условиях без светового загрязнения вы сможете увидеть ее без дополнительных средств наблюдения.

Лучшее время для наблюдения обеих комет – через полтора часа после захода Солнца. Комета Леммон в понедельник появится низко над северо-западным горизонтом, а уже следующей ночью поднимется немного выше. Чтобы сориентироваться, астрономы советуют провести воображаемую линию вдоль "ручки" Большого Воза – именно она ведет к Арктуру, возле которого можно заметить комету.

Помните: кометы не движутся по определенному сценарию, поэтому будьте готовы к сюрпризам. Воспользуйтесь сервисами The Sky Live, In-The-Sky.org или ищите информацию в приложениях для ночного неба Sky Walk 2, Sky Guide, Sky Tonight. Они помогут точно определить позицию комет в вашем регионе.

Орбиты и дальнейшая судьба комет

Хотя обе кометы появятся почти одновременно, их орбиты очень отличаются. Как пишет The Sky Live, комета Леммон совершает долгое путешествие вокруг Солнца, которое длится около 1350 лет. На этот раз она пройдет перигелий – ближайшую к Солнцу точку – 8 ноября. Влияние Юпитера уже сократило ее орбиту примерно на 200 лет, поэтому в следующий раз комету можно будет увидеть в 3179 году.



Орбита кометы Lemmon / Фото Vito Technology

Напомним, кометы SWAN и Lemmon будут видны на октябрьском небе вместе с метеорами Ориониды. Ориониды достигнут своего пика 20 октября. Благодаря идеально темному небу во время Новолуния, наблюдатели за звездами смогут насладиться потрясающим видом двух комет и десятков падающих звезд одной ночью.