Джеймс Уэбб обнаружил воду возле черной дыры в центре нашей галактики

Астрономы сделали удивительное открытие с помощью телескопа Джеймса Уэбба. В самом сердце Млечного Пути, недалеко от гигантской черной дыры, обнаружили воду и звездную пыль. Это меняет наше представление о том, как материя выживает в самых экстремальных уголках космоса.

Неожиданное соседство

В центре нашей галактики находится Sagittarius A* – сверхмассивный объект, масса которого в 4 миллиона раз превышает массу Солнца. Этот монстр способен поглощать любую материю, которая подойдет слишком близко. Однако новые наблюдения показали, что совсем рядом с ним умирающая звезда продолжает выбрасывать вещество в открытый космос, пишет ScienceAlert.

Исследователи сосредоточили внимание на звезде IRS 3, которая находится на стадии асимптотической ветви гигантов. Это означает, что она приближается к концу своего жизненного пути. Она расположена на расстоянии всего 0,17 парсека (это примерно 0,55 светового года) от черной дыры. Несмотря на такое опасное соседство, звезда активно обогащает космос "строительным материалом" для будущих миров.

Галактические центры относятся к числу наиболее экстремальных сред, поэтому понимание того, могут ли звезды продолжать обогащать свое окружение там, является важным вопросом,

– прокомментировал ведущий автор исследования и астрофизик из Кельнского университета Флориан Пейскер.

Загадки звезды IRS 3

С помощью среднеинфракрасного инструмента (MIRI) телескопа "Вебб" ученые обнаружили вокруг IRS 3 огромную пылевую оболочку. Ее радиус достигает 10 000 астрономических единиц. Для сравнения: одна такая единица равна примерно 150 миллионам километров, что соответствует среднему расстоянию от Земли до Солнца. Мощные звездные ветры разгоняют материю до скорости 15 километров в секунду.

Ученые выяснили, что IRS 3 родилась примерно в 16 световых годах от центра галактики и со временем мигрировала ближе к черной дыре. Эта звезда примерно в 6 раз массивнее Солнца, а ее возраст составляет около 72 миллионов лет. Хотя температура ее поверхности составляет всего 2500 градусов по Цельсию (у Солнца – 5500 градусов по Цельсию), она светит в 60 000 раз ярче нашей звезды.

Обнаружение воды особенно интересно, поскольку оно показывает, что молекулярный материал может выживать в среде, где царит интенсивное излучение,

– заявила ученая Европейского космического агентства Макарена Гарсия Марин.

Как вода выживает в сердце галактики

Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, подтвердило наличие в спектре звезды силикатной пыли и водяного пара. Это первый случай, когда астрономы смогли получить непрерывный инфракрасный спектр этого объекта, что позволило раскрыть его истинную химическую природу. Оказалось, что звезда пульсирует и буквально "выкашливает" свои внешние слои, образуя структуру, похожую на матрешку из нескольких пылевых оболочек.

Ученые считают, что такое интенсивное выброс массы (примерно 6 на 10 в минус 5 степени масс Солнца в год) позволяет звезде противостоять разрушительному воздействию черной дыры. Это открытие также дает ключ к разгадке "парадокса отсутствующих красных гигантов". Вероятно, только звезды с очень мощным звездным ветром могут сохранять свои оболочки в такой агрессивной среде, тогда как другие светила просто теряют их под воздействием гравитации Sagittarius A*.