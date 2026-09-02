Первый день Джона Тернуса на посту CEO Apple: изменения, кадровые перестановки и обращение к сотрудникам

Apple официально начала новую эру под руководством генерального директора Джона Тернуса. Его первый день начался с кадровых изменений и письма к подчиненным, в котором он изложил планы корпорации.

Первые кадровые перестановки и письмо сотрудникам

Новый глава компании направил всем сотрудникам первую официальную служебную записку, пишет 9to5Mac. В этом письме руководитель поблагодарил бывшего главу Тима Кука, который теперь займет должность исполнительного председателя Рады директоров. Джон Тернус отметил, что компании невероятно повезло иметь лидера, который руководил корпорацией, опираясь на человеческие ценности, порядочность и человечность.

"Для меня большая честь занять эту должность в действительно лучшей компании в мире, и я невероятно рад всему, что мы подготовили,

– сказал генеральный директор Apple Джон Тернус.

Также руководитель намекнул на предстоящее масштабное мероприятие "Surprise and shine", которое компания проведет на следующей неделе, и заверил, что команда уже разрабатывает удивительные продукты, которые пока трудно даже представить.

Радикальные изменения в руководстве техногиганта

Параллельно с письмом в кулуарах компании начались масштабные перестановки. Аналитики ожидают, что Джон Тернус изменит традиционный подход Тима Кука, который часто оставлял бывшим руководителям второстепенные должности.

Как сообщает издание Bloomberg, должность руководителя корпоративных услуг покинул бывший финансовый директор Лука Маестри . Ранее он отвечал за информационные системы, безопасность и недвижимость, а теперь эти обязанности будет выполнять действующий финансовый директор Кеван Парекх. Сам Лука Маестри остается в штате лишь для преподавания в корпоративном университете Apple University.

. Ранее он отвечал за информационные системы, безопасность и недвижимость, а теперь эти обязанности будет выполнять действующий финансовый директор Кеван Парекх. Сам Лука Маестри остается в штате лишь для преподавания в корпоративном университете Apple University. Также из обновленной страницы руководства исчез глава направления слияний и поглощений Адриан Перика . Эксперты предполагают, что новый генеральный директор планирует применять более агрессивную тактику поглощения других компаний.

. Эксперты предполагают, что новый генеральный директор планирует применять более агрессивную тактику поглощения других компаний. Кроме того, Джон Тернус вернул из отставки бывшего вице-президента Лауру Легрос, которая теперь будет исполнять обязанности руководителя аппарата.

Несмотря на большие организационные изменения, компания, как ожидается, без проблем проведет масштабную презентацию 9 сентября, о чем в социальной сети X намекнул руководитель отдела маркетинга Грег Джозвиак.

Джон Тернус наконец-то в Twitter

Еще одним большим событием, за которым следили пользователи интернета, стала активность в соцсети X, которую многие до сих пор называют Twitter. Тернус завел страницу еще в июне 2026 года, однако она оставалась полностью неактивной. 1 сентября он добавил новое описание страницы, указав свою текущую должность. Кроме того, он опубликовал свой первый пост.

hello – John Ternus (@johnternus) 1 сентября 2026 года

Не менее пристально следили и за Тимом Куком, публикуя мемы и шутки о том, что ему стоит поскорее изменить описание своей страницы, ведь он уже не является генеральным директором компании. В конце концов публика все-таки дождалась: Кук отредактировал страницу, и вместе с появлением Тернуса на его странице появилась новая должность – "Apple Executive Chairman".