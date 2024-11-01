Глобальное потепление может привести к похолоданию в Европе: объяснение странной взаимосвязи

Логика подсказывает, что потепление климата должно нагревать всю планету. Однако новое исследование выявило вероятность кардинально других последствий в Европе. Ученые говорят, что этот регион может наоборот охладиться, но этот эффект будет временным.

Детали

Исследование показало, что глобальное потепление, которое нагревает арктические регионы планеты, в конце концов приведет к таянию морского льда в этой части мира. Пресная холодная вода смешается с более теплыми течениями, которые сезонно проходят через северную часть Атлантического океана, а затем возвращаются обратно на юг. Талая вода охладит теплые течения, нарушая устоявшиеся тысячелетиями циклы. Так же, как нагрев океана вследствие Эль-Ниньо приводит к нагреву атмосферы, охлаждение приведет к снижению температуры атмосферы в тех регионах, которые лежат вдоль пути этих течений, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

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Такой вывод сделали не на пустом месте. Ученые обнаружили, что в далеком прошлом растущие потоки пресной воды от таяния арктического морского льда существенно повлияли на циркуляцию океана, вызвав резкое падение температуры в Северной Европе, поэтому это может повториться снова.

Ожидается, что с 2050 года в Северном Ледовитом океане уже будут наблюдаться летние условия без наличия льда. Также ранее в этом месяце десятки ученых-климатологов в открытом письме предупредили, что изменение климата создает большой "риск серьезного изменения океанической циркуляции в Атлантике, которая будет иметь разрушительные и необратимые последствия".

Северные воды, расположенные между Гренландией и Норвегией, являются. Они влияют на погодные условия далеко за пределами своих географических границ.

Исследовательская группа Мохаммеда Эзата, ученого из Центра полярных исследований iC3, использовала комбинацию биологических, неорганических и органических геохимических маркеров из кернов осадочных пород, взятых из северных морей. Эти керны действуют как капсулы времени, сохраняя информацию о прошлых условиях океана. Анализируя химические сигнатуры в этих отложениях, команда смогла реконструировать прошлые температуры и уровни солености морской поверхности, источники поступления пресной воды и процессы формирования глубоководных вод.

Таким образом потепление климата и усиленное таяние арктического морского льда в ту далекую эпоху смогли связать с похолоданием в Европе, изменениями региональной температуры морской поверхности и сбоями в циркуляции океанических течений. Как выяснилось, таяние морского льда изменило соленость и плотность воды и нарушило нормальный поток течений, что привело к изменениям в схемах циркуляции и распределения тепла в океане.

Изучение прошлого климата – это ключ к пониманию нашего печального будущего, уверены ученые. Изучение динамики последнего межледникового периода имеет решающее значение, объясняет ученый. Прошлые теплые периоды в истории Земли подчеркивают важность механизмов обратной связи в климатической системе. Поскольку Арктика продолжает теплеть, а морской лед уменьшается в объемах, могут произойти дальнейшие изменения в океанских течениях и погодных условиях.