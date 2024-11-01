Глобальне потепління може призвести до похолодання в Європі: пояснення дивного взаємозв'язку

Логіка підказує, що потепління клімату повинне нагрівати всю планету. Однак нове дослідження виявило ймовірність кардинально інших наслідків у Європі. Вчені кажуть, що цей регіон може навпаки охолодитися, але цей ефект буде тимчасовим.

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Дослідження показало, що глобальне потепління, котре нагріває арктичні регіони планети, врешті призведе до танення морського льоду в цій частині світу. Прісна холодна вода змішається з теплішими течіями, які сезонно проходять через північну частину Атлантичного океану, а потім повертаються назад на південь. Тала вода охолодить теплі течії, порушуючи усталені тисячоліттями цикли. Так само, як нагрівання океану внаслідок Ель-Ніньйо призводить до нагрівання атмосфери, охолодження призведе до зниження температури атмосфери в тих регіонах, які лежать уздовж шляху цих течій, пише 24 Канал із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications.

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Такий висновок зробили не на порожньому місці. Вчені виявили, що в далекому минулому зростаючі потоки прісної води від танення арктичного морського льоду суттєво вплинули на циркуляцію океану, спричинивши різке падіння температури в Північній Європі, тож це може повторитися знову.

Очікується, що з 2050 року в Північному Льодовитому океані вже будуть спостерігатися літні умови без наявності криги. Також раніше цього місяця десятки вчених-кліматологів у відкритому листі попередили, що зміна клімату створює великий "ризик серйозної зміни океанічної циркуляції в Атлантиці, яка матиме руйнівні і незворотні наслідки".

Північні води, розташовані між Гренландією і Норвегією, є. Вони впливають на погодні умови далеко за межами своїх географічних кордонів.

Дослідницька група Мохаммеда Езата, вченого з Центру полярних досліджень iC3, використала комбінацію біологічних, неорганічних і органічних геохімічних маркерів з кернів осадових порід, узятих з північних морів. Ці керни діють як капсули часу, зберігаючи інформацію про минулі умови океану. Аналізуючи хімічні сигнатури в цих відкладеннях, команда змогла реконструювати минулі температури і рівні солоності морської поверхні, джерела надходження прісної води і процеси формування глибоководних вод.

Таким чином потепління клімату і посилене танення арктичного морського льоду в ту далеку епоху змогли пов'язати з похолоданням у Європі, змінами регіональної температури морської поверхні та збоями у циркуляції океанічних течій. Як з'ясувалося, танення морського льоду змінило солоність і щільність води та порушило нормальний потік течій, що призвело до змін у схемах циркуляції та розподілу тепла в океані.

Вивчення минулого клімату – це ключ до розуміння нашого сумного майбутнього, впевнені вчені. Вивчення динаміки останнього міжльодовикового періоду має вирішальне значення, пояснює вчений. Минулі теплі періоди в історії Землі підкреслюють важливість механізмів зворотного зв'язку в кліматичній системі. Оскільки Арктика продовжує теплішати, а морський лід зменшується в об'ємах, можуть відбутися подальші зміни в океанських течіях і погодних умовах.