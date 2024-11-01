Детали

Исследование показало, что глобальное потепление, которое нагревает арктические регионы планеты, в конце концов приведет к таянию морского льда в этой части мира. Пресная холодная вода смешается с более теплыми течениями, которые сезонно проходят через северную часть Атлантического океана, а затем возвращаются обратно на юг. Талая вода охладит теплые течения, нарушая устоявшиеся тысячелетиями циклы. Так же, как нагрев океана вследствие Эль-Ниньо приводит к нагреву атмосферы, охлаждение приведет к снижению температуры атмосферы в тех регионах, которые лежат вдоль пути этих течений, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

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Такой вывод сделали не на пустом месте. Ученые обнаружили, что в далеком прошлом растущие потоки пресной воды от таяния арктического морского льда существенно повлияли на циркуляцию океана, вызвав резкое падение температуры в Северной Европе, поэтому это может повториться снова.

Ожидается, что с 2050 года в Северном Ледовитом океане уже будут наблюдаться летние условия без наличия льда. Также ранее в этом месяце десятки ученых-климатологов в открытом письме предупредили, что изменение климата создает большой "риск серьезного изменения океанической циркуляции в Атлантике, которая будет иметь разрушительные и необратимые последствия".

Северные воды, расположенные между Гренландией и Норвегией, являются ключевой зоной для переноса океанического тепла. Они влияют на погодные условия далеко за пределами своих географических границ.

Исследовательская группа Мохаммеда Эзата, ученого из Центра полярных исследований iC3, использовала комбинацию биологических, неорганических и органических геохимических маркеров из кернов осадочных пород, взятых из северных морей. Эти керны действуют как капсулы времени, сохраняя информацию о прошлых условиях океана. Анализируя химические сигнатуры в этих отложениях, команда смогла реконструировать прошлые температуры и уровни солености морской поверхности, источники поступления пресной воды и процессы формирования глубоководных вод.

Таким образом потепление климата и усиленное таяние арктического морского льда в ту далекую эпоху смогли связать с похолоданием в Европе, изменениями региональной температуры морской поверхности и сбоями в циркуляции океанических течений. Как выяснилось, таяние морского льда изменило соленость и плотность воды и нарушило нормальный поток течений, что привело к изменениям в схемах циркуляции и распределения тепла в океане.

Изучение прошлого климата – это ключ к пониманию нашего печального будущего, уверены ученые. Изучение динамики последнего межледникового периода имеет решающее значение, объясняет ученый. Прошлые теплые периоды в истории Земли подчеркивают важность механизмов обратной связи в климатической системе. Поскольку Арктика продолжает теплеть, а морской лед уменьшается в объемах, могут произойти дальнейшие изменения в океанских течениях и погодных условиях.