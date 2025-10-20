Facebook представил функцию, которая использует искусственный интеллект для выбора лучших фото и видео из вашей галереи. Система анализирует изображения в облаке, предлагает публикации, коллажи или улучшенные версии фото. Пользователь может просмотреть рекомендации в Stories, ленте или воспоминаниях и решить, что именно опубликовать.

Meta начала внедрять новую функцию Facebook, которая с помощью искусственного интеллекта помогает пользователям отбирать самые удачные снимки и видео для публикации. Алгоритм анализирует содержание галереи, обрабатывая файлы в облаке, и определяет, какие материалы могут получить больше внимания от подписчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный пост Meta.

Смотрите также Убийца Tinder: Facebook выпустил ИИ-помощника для знакомств

Как работает новый ИИ от Facebook?

Кроме выбора изображений, система предлагает креативные идеи для редактирования – например, улучшение цветов или создание коллажей из нескольких фото. Такие рекомендации появляются в Stories, ленте новостей или разделе "Воспоминания", но остаются частными, пока пользователь не решит их опубликовать.

Активировать функцию можно через "Меню → Настройки и конфиденциальность → Настройки → Предложения с камеры". Далее надо разрешить "создание креативных идей с помощью облачной обработки".

Meta отмечает, что эта возможность полностью добровольная: пока пользователь не включит опцию, компания не будет иметь доступа к его фото или видео. Более того, контент не будет использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта, если человек не применяет инструменты редактирования.

Как сообщает сайт Digital Trends, функция призвана упростить процесс создания постов и сэкономить время. Ведь после поездки или события многие теряются среди сотен снимков, не зная, какие именно публиковать. Даже если предложения ИИ не всегда идеальны, они могут стать отправной точкой для будущего поста.

Пока что нововведение доступно только в США и Канаде, однако Facebook планирует протестировать его и в других регионах. Компания также намекает, что подобная функция может появиться в Instagram, где пользователи чаще всего делятся своими фото и историями.

Почему Meta сделала Facebook похожим на TikTok?

Meta продолжает модернизировать Facebook, делая ставку на короткие видео. Компания усовершенствовала алгоритм рекомендаций Reels, который теперь быстрее изучает интересы пользователей и предлагает новые и релевантные видео.

Чтобы усилить социальную составляющую, Facebook добавляет функцию "friend bubbles" – небольшие иконки внизу экрана, которые появляются, когда кто-то из друзей лайкнул видео. Нажав на такой "пузырь", можно сразу перейти в приватный чат и обсудить ролик. В Meta отмечают, что "лайки друзей всегда были основой опыта в Facebook, и новые функции помогают вернуться к этим истокам".