Meta почала впроваджувати нову функцію Facebook, яка за допомогою штучного інтелекту допомагає користувачам відбирати найвдаліші знімки та відео для публікації. Алгоритм аналізує вміст галереї, обробляючи файли у хмарі, й визначає, які матеріали можуть отримати найбільше уваги від підписників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний пост Meta.

Як працює новий ШІ від Facebook?

Крім вибору зображень, система пропонує креативні ідеї для редагування – наприклад, покращення кольорів або створення колажів із кількох фото. Такі рекомендації з’являються у Stories, стрічці новин або розділі "Спогади", але залишаються приватними, доки користувач не вирішить їх опублікувати.

Активувати функцію можна через "Меню → Налаштування й конфіденційність → Налаштування → Пропозиції з камери". Далі треба дозволити "створення креативних ідей за допомогою хмарної обробки".

Meta зазначає, що ця можливість повністю добровільна: поки користувач не ввімкне опцію, компанія не матиме доступу до його фото чи відео. Ба більше, контент не використовуватиметься для навчання моделей штучного інтелекту, якщо людина не застосовує інструменти редагування.

Як повідомляє сайт Digital Trends, функція покликана спростити процес створення постів і заощадити час. Адже після поїздки чи події багато хто губиться серед сотень знімків, не знаючи, які саме публікувати. Навіть якщо пропозиції ШІ не завжди ідеальні, вони можуть стати відправною точкою для майбутнього посту.

Поки що нововведення доступне лише в США та Канаді, однак Facebook планує протестувати його й у інших регіонах. Компанія також натякає, що подібна функція може з’явитися в Instagram, де користувачі найчастіше діляться своїми фото та історіями.

Чому Meta зробила Facebook схожим на TikTok?

Meta продовжує модернізувати Facebook, роблячи ставку на короткі відео. Компанія вдосконалила алгоритм рекомендацій Reels, який тепер швидше вивчає інтереси користувачів і пропонує новіші та релевантніші відео.

Щоб підсилити соціальну складову, Facebook додає функцію "friend bubbles" – невеликі іконки внизу екрана, які з’являються, коли хтось із друзів лайкнув відео. Натиснувши на таку "бульбашку", можна одразу перейти до приватного чату та обговорити ролик. У Meta зазначають, що "вподобайки друзів завжди були основою досвіду у Facebook, і нові функції допомагають повернутися до цих витоків".