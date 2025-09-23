Meta продовжує розвивати власний сервіс знайомств, запущений у 2019 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Meta.

Що змінюється у Facebook Dating?

Тепер у Facebook Dating з’явився Dating Assistant – чат-асистент, який персоналізує пошук пари. Він пропонує рекомендації на основі інтересів та вподобань користувача, а також допомагає налаштовувати профіль і підбирати унікальні параметри. Наприклад, можна попросити знайти "дівчину з Брукліна, яка працює в IT", і система видасть відповідні результати.

Meta підкреслює, що асистент створений не для імітації чужої особистості, а для покращення пошуку та зручності. Водночас у нього є функції, що допомагають із профілем і навіть з ідеями для побачень, що може викликати сумніви у тих, хто очікує максимальної автентичності від знайомств.

Окрім асистента, сервіс отримав функцію Meet Cute. Вона автоматично підбирає пару за допомогою алгоритмів Meta, спираючись на дані профілю, і пропонує "сюрприз-знайомство", минаючи тривалі пошуки.

Фото Meta

Попри те, що Facebook Dating не має такого розголосу, його популярність зростає. За даними Axios, серед користувачів 18–29 років кількість щоденних розмов у сервісі збільшилася на 24% за минулий рік. Meta також повідомляє, що щомісяця сотні тисяч молодих людей у США та Канаді створюють профілі в Dating, а кількість збігів серед цієї аудиторії зросла на 10% рік до року.

Як Meta розвиває майбутнє за допомогою окулярів?

Варто нагадати, що недавно Meta, на конференції Connect 2025, представила низку новинок – від смарт-окулярів Ray-Ban з дисплеєм і спортивних моделей Oakley до нових можливостей шоломів Quest і вдосконаленого Horizon Engine.

Найбільший інтерес викликали смарт-окуляри Ray-Ban з вбудованим дисплеєм. Модель Meta Ray-Ban Display оснащена кольоровим екраном високої роздільності в правій лінзі, що дозволяє переглядати повідомлення, вести відеодзвінки, читати субтитри, користуватися навігацією чи переглядати фото перед зйомкою.

Стартова ціна – 799 доларів, офіційний продаж у США почнеться 30 вересня.