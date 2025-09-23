Meta продолжает развивать собственный сервис знакомств, запущенный в 2019 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Meta.

Что меняется в Facebook Dating?

Теперь в Facebook Dating появился Dating Assistant – чат-ассистент, который персонализирует поиск пары. Он предлагает рекомендации на основе интересов и предпочтений пользователя, а также помогает настраивать профиль и подбирать уникальные параметры. Например, можно попросить найти "девушку из Бруклина, которая работает в IT", и система выдаст соответствующие результаты.

Meta подчеркивает, что ассистент создан не для имитации чужой личности, а для улучшения поиска и удобства. В то же время у него есть функции, помогающие с профилем и даже с идеями для свиданий, что может вызвать сомнения у тех, кто ожидает максимальной подлинности от знакомств.

Кроме ассистента, сервис получил функцию Meet Cute. Она автоматически подбирает пару с помощью алгоритмов Meta, опираясь на данные профиля, и предлагает "сюрприз-знакомство", минуя длительные поиски.

Фото Meta

Несмотря на то, что Facebook Dating не имеет такой огласки, его популярность растет. По данным Axios, среди пользователей 18–29 лет количество ежедневных разговоров в сервисе увеличилось на 24% за прошлый год. Meta также сообщает, что ежемесячно сотни тысяч молодых людей в США и Канаде создают профили в Dating, а количество совпадений среди этой аудитории выросло на 10% год к году.

Как Meta развивает будущее с помощью очков?

Стоит напомнить, что недавно Meta, на конференции Connect 2025, представила ряд новинок – от смарт-очков Ray-Ban с дисплеем и спортивных моделей Oakley до новых возможностей шлемов Quest и усовершенствованного Horizon Engine.

Наибольший интерес вызвали смарт-очки Ray-Ban со встроенным дисплеем. Модель Meta Ray-Ban Display оснащена цветным экраном высокого разрешения в правой линзе, что позволяет просматривать сообщения, вести видеозвонки, читать субтитры, пользоваться навигацией или просматривать фото перед съемкой.

Стартовая цена – 799 долларов, официальные продажи в США начнутся 30 сентября.