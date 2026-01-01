Это может свидетельствовать об использовании технологий ИИ для создания видеообращения. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический материал InformNapalm.

Как россиян поздравляли двое разных Путиных?

В первой версии российский президент был одет в черный галстук. Однако уже через считанные минуты это видео исчезло с ресурса, вместо него появилась другая запись – на этот раз с Путиным в красном галстуке.



Первый вариант вида Путина в обращении / Скриншот InformNapalm

Несмотря на оперативную замену, первоначальный вариант обращения успел попасть в эфир региональных российских провайдеров. В частности, его увидели зрители в Оренбургской области и ряде других регионов России.

Позже провайдер "Уфанет ТВ" объяснил инцидент "техническими сбоями" и сообщил о прерывании трансляции в период с 23:20 до 00:30. Однако за это время альтернативную версию обращения успели просмотреть тысячи пользователей.

Кроме того, видео с "черным галстуком" транслировалось и на сторонних российских интернет-ресурсах. Среди них и сайт mosdomveteran.ru, который является официальной страницей Московского городского дома ветеранов, учреждения, связанной с системой социальной поддержки и ветеранских организаций столицы страны.



Второй вариант облика Путина в обращении / Скриншот InformNapalm

Также указанное обращение активно распространялось в закрытых милитарных чатах и так называемых Z-пабликах. Впоследствии появилась информация, что часть этих ресурсов якобы взломали во время массированной кибератаки.

Реакция российской аудитории на альтернативную версию обращения оказалась показательной. Интересно, что для многих слушателей тон речи президента прозвучал как намек на возможные изменения курса, в частности на перспективу мирного процесса и возвращения домой значительного количества военнослужащих.

Что говорят об инциденте эксперты?

Аналитики InformNapalm обращают внимание, что это не первый случай, который вызывает сомнения в подлинности новогодних выступлений Путина. В течение 2023 – 2025 годов наблюдали стабильное визуальное сходство таких обращений. На нескольких видео фиксировали неизменный фон, одинаковую композицию кадра и минимальные различия, в частности только цвет галстука.

Это дало основания предполагать использование цифровых технологий, в частности ИИ-аватаров, для создания официальных видеозаписей.

Эксперты не исключают, что именно применение искусственного интеллекта могло стать причиной появления двух разных версий одного и того же обращения.

Интересно! Недавно Дональд Трамп репостнул статью, в которой говорится о том, что Путин – большой лжец. В материале опровергают "атаку" на резиденцию российского президента на Валдае.

Что говорил Путин в новогоднем видеообращении?